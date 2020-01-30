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«10 лет недоплачивали». Минчанин получал меньшую пенсию чем мог бы, и подал в суд на чиновников

30.01.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«У меня трудовой стаж больше 10 лет, но меня никто не уведомил о том, что я имею права получать трудовую пенсию по инвалидности, а не социальную, которая значительно меньше», — рассказывает минчанин Денис Юрков, который подал в суд на органаны соцзащиты. Из-за того, что ему никто не рассказал о его праве, по подсчетам парня, он потерял не меньше 1000 долларов. Он хочет, чтобы суд обязал госорганы информировать каждого инвалида о том, что, если они работают, то имеют право на трудовую пенсию. Также он просит сделать перерасчет и вернуть ему то, что не доплатили почти за 11 лет. FINANCE.TUT.BY побывал на предварительном судебном заседании.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«Соцзащита знала, что я работаю и в будущем появится право перейти с социальной на трудовую пенсию»

Дениса Юркова уже многие знают. Это тот самый дворник из Минска, который осенью не просто убирает листья, а еще и выкладывает из них забавные картинки. Сейчас ему 31 год. 10 с лишним лет назад парню дали 3 группу инвалидности пожизненно и назначили социальную пенсию. На тот момент парень уже больше месяца работал в ОАО «Белэнергоремналадка».

— Летом прошлого года я от знакомых узнал, что я как работающий инвалид уже много лет имею право не на социальную пенсию, а на трудовую по инвалидности, которая прилично выше, — рассказывает Денис Юрков. — Я позвонил в управление социальной защиты администрации Фрунзенского района, там подтвердили, что у меня действительно есть такое право. И для того, чтобы перейти с одной пенсии на другую нужно просто написать заявление.

Как выяснилось, социальная пенсия положена неработающим инвалидам. Но если человек с инвалидностью по общему заболеванию работает и у него до 23 лет есть стаж от 1 года или до 15 лет у тех, кому больше 61, он может получать трудовую пенсию.

— Получается, что у меня стажа уже 10 лет, но до сих пор меня никто не уведомил, что есть возможность перехода, — продолжает Денис. — Хотя на момент подачи документов для оформления пенсии я отработал уже 1 месяц и 13 дней. Соцзащита была в курсе, что я работаю и знала, что в будущем у меня будет право перейти с социальной на трудовую пенсию.

26 августа 2019 года Денис обратился в управление соцзащиты администрации Фрунзенского района для перевода на трудовую пенсию по инвалидности. И ему была назначена пенсия с учетом почти 11-летнего стажа с индивидуальным коэффициентом.

— С августа прошлого года вместо 173 рублей я получаю 214. То есть разница 41 рубль. Это немало. И я уже 10 лет мог получать больше, — говорит парень.

Он подсчитал, что за это время ему не доплатили не меньше 1000 долларов.

Денис посчитал, что действия, а точнее бездействие органов соцзащиты нарушило его права. По его мнению, его обязаны были проинформировать о возможности перехода с социальной на трудовую - более высокую - пенсию.

1 октября 2019 года парень написал обращение в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. В нем он интересовался, кто должен был поставить его в известность, что он имел право перейти с социальной пенсии на трудовую, а также просил сделать перерасчет и выплатить ему причитающуюся, но недополученную им сумму с 2008 по 2019 год.

В письме, которое Денис получил в ответ, говорилось, что никаких нарушений со стороны органов соцзащиты не допущено, что перевод с социальной на трудовую пенсию делается по заявлению инвалида. Раньше Денис с таким вопросом к ним не обращался, поэтому оснований для назначения трудовой пенсии не было. А как только парень написал заявление, перевод сразу сделали. Также Денису пояснили, что согласно статье 90 закона «О пенсионном обеспечении» вернуть человеку могут только начисленные, но не выплаченные вовремя деньги, и не за весь период, а только за последние 3 года. Но поскольку оснований для назначения трудовой пенсии не было, деньги ему не начислялись, а значит разницу за 10 лет между социальной и трудовой пенсиями ему выплатить не могут.

«Прямой ссылки на того, кто должен был известить, в законодательстве нет»

Такой ответ парня не устроил. И он обратился в Министерство труда и социальной защиты, но там сказали примерно то же. Тогда Денис подал на органы соцзащиты в суд. На предварительное судебное заседание были приглашены представители Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты.

Денис Юрков просит суд «признать действия органов соцзащиты по непризнанию своей обязанности информирования граждан неправомерными, ущемляющими его права гражданина». Также он хочет, чтоб его жалобу признали обоснованной и вынести решение об устранении допущенного нарушения.

Однако комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома и Минтруда с жалобой не согласны.

— Юрков в своем обращении просил сообщить, кто в соответствии с законодательством его должен был уведомить, что он имеет право перейти с социальной пенсии на трудовую и кто виновен в том, что он с 2008 года, являясь получателем пенсии, не знал о том, что у него есть право перейти на трудовую пенсию, — пояснила представитель комитета на заседании. — То есть он просил разъяснить ему норму законодательства. Также он просил восстановить его в правах и возвратить причитающиеся ему деньги.

Специалист комитета отметила, что они не наделены полномочиями принимать решения о назначении пенсии. Этим занимаются управления по труду, занятости и социальной защиты населения администраций районов. Если вопрос по назначению пенсии спорный, он рассматривается комиссией по назначению пенсий. В случае когда человек не согласен с решением, которое выносит комиссия, он может обжаловать его в суде.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Юрков в обращении просил дать ему разъяснение законодательства, комитетом был подготовлен ответ. Там сказано, что в тех нормах законодательства, которые регулируют порядок обращения за пенсией, прямой ссылки на того, кто его должен был известить, которую хотел увидеть Юрков, нет, — говорит представитель комитета. — Но далее ему пояснили, что если человек обращается по каким-либо вопросам, ему даются разъяснения. И если нужно, оказывается содействие в получении необходимых документов. Но то, что написал комитет преподносится как отказ выплатить ему причитающиеся деньги. Вопрос о доплате ни в комиссии не рассматривался, ни в комитете.

Также представитель комитета сказала, что в 2008 году, когда в управление соцзащиты поступило заключение комиссии МРЭК о том, что Денис признан инвалидом 3 группы, ему сразу же выслали извещение о том, что у него есть право на получение пенсии по инвалидности. Для оформления ему нужно обратиться с определенным пакетом документов. В уведомлении также было прописано, что если он работающий человек, то документы должны быть поданы через работодателя.

— Спустя время документы поступили. Когда ведется их прием, не делается какая-то отметка, кем подается заявление — самим гражданином или отделом кадров. Как строилась беседа со специалистом, когда Юрков лично приходим в администрацию, какие им были заданы вопросы и получены ответы, тоже сейчас установить нельзя. Права на трудовую пенсию у Юркова тогда еще не было, поэтому ему назначили и стали выплачивать социальную, — подытожила представитель комитета. — Юрков знал, куда он может обращаться с вопросами по пенсии, у него был номер телефона специалистов. Но он не обращался. А когда он обратился с просьбой перевести на трудовую пенсию, у него сразу же были приняты документы и его перевели. То есть ему не отказали в переводе на трудовую пенсию.

Если будет рассматриваться дело о доплате, то это должен быть другой процесс, в котором будет участвовать управление по труду, занятости и социальной защите.

Основное судебное заседание судья назначила на 5 февраля.

Денис намерен идти до конца, чтобы обратить внимание на этот вопрос.

— Я хочу добиться изменения в законодательстве. Хочу, чтобы государственные органы обязали информировать каждого инвалида о том, что работающие могут получать трудовую пенсию по инвалидности и о перерасчете пенсии раз в два отработанных года, — говорит парень. — Об этом мало кто знает.

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Теги: Минск
 
 
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В управлени по труду, занятости и социальной защите населения не предупредили парня с инвалидностью, что он имеет право на трудовую пенсию, которая больше...
 
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