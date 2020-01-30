Автомобильные мультиметры — всё что нужно знать при выборе устройства

Современные авто содержат множество электрических приборов. Проверить их исправность, а также напряжение в электросети, обнаружить обрыв сети, протестировать работу электрооборудования поможет мультиметр. На рынке представлено большое разнообразие моделей аппарата, отличающихся по характеристикам, точности работы, наличию дополнительных функций. Какой мультиметр будет оптимальным для начинающего либо продвинутого автолюбителя, расскажем в статье.

Основные функции мультиметра

Многие ошибочно ассоциируют мультиметр с тестером. Грубой ошибки в этом нет. Мультиметр по сути является тестером, но с расширенным диапазоном возможностей. Прибор выполняет одновременно функции:

амперметра;

омметра;

вольтметра.

С его помощью измеряют емкость конденсатора, постоянный и переменный ток, определяют исправность аккумулятора. Что касается электроприбора именно для транспортного средства, его используют с целью диагностирования поломок, проведения ремонта, доработок, тюнинга.

Разновидности устройства

Еще в советские времена выпускались бытовые приборы Ц-20 с простым функционалом, называемые также ампервольтомметрами. Их было несколько серий, выходивших на протяжении свыше 30 лет. Причем электрики старшего поколения до сих пор называют аппараты «цешка».

И старые, и современные измерительные аппараты делятся на:

аналоговые;

цифровые.

Аналоговый мультиметр представляет собой устройство со шкалой и стрелкой. Такое устройство стоит недорого, но и вероятность погрешности весьма велика. Шкала во многих из них достаточно неудобна для считывания показателей.

Стрелочные мультиметры комплектуются дополнительными проводами со щупами на концах. Повод красного цвета – положительный, черного – отрицательный. Чтобы уменьшить погрешность, используются специальные резисторы. Кроме того, при применении аналогового устройства важно правильно его настроить, установив диапазон значений на уровне больше, чем предполагаемый. Измеряя постоянный или переменный ток, выберите соответствующую настройку переключателя. Провода подключаются параллельно. При работе с постоянным током важно соблюдать полярность, в противном случае набор может выйти из строя.

«Цешки» с нарисованной шкалой и стрелкой подходят лишь для случаев, когда точность измерения не играет ключевой роли. Такие аппараты в силу привычки до сих пор применяются электриками – представителями старшего поколения. Однако для работ с автомобилем лучше все же использовать цифровой мультиметр. Такой прибор имеет целый ряд преимуществ:

удобство в пользовании (все нужные показатели выводятся на дисплей, не нужно разбираться, куда указывает стрелка, для считывания информации не требуются опыт и какие-либо особенные навыки);

высокая точность измерений;

нет необходимости переключать диапазон показаний;

широкий набор функций.

Помимо электронных и аналоговых устройств на рынке представлены также «гибридные» модели – с цифровым дисплеем и градуированной шкалой.

На какие критерии стоит обращать внимание при выборе мультиметра для машины

Безусловно, лучший выбор – цифровой тестер, однако немаловажное значение имеют и другие параметры.

Дополнительные функции. Если вам нужен прибор только для измерения напряжения и силы тока, нет смысла переплачивать за дорогую многофункциональную модель. Другое дело, если вы занимаетесь ремонтом транспортных средств постоянно. В таком случае подойдет устройство с набором дополнительных возможностей (таймером, функцией фиксации результатов, наличием тестовых сигналов и т. п.). Уровень погрешности. Даже электронные девайсы не всегда выдают точные цифры. Стандартные показатели – 0,025–3%. Чем они меньше, тем точнее прибор. Дизайн и конструкция. Этот критерий не играет первостепенной роли, однако устройство прежде всего должно быть удобным. Если у вас плохое зрение, откажитесь от моделей с мелким шрифтом. Кроме того, в продаже нередко можно встретить девайсы с указаниями на английском языке. Питание. Большинство устройств работают на пальчиковых батарейках, их достаточно для тестирования, ремонта собственного авто. Профессиональным автомеханикам целесообразно задуматься о варианте с заряжающимися аккумуляторами. Подсветка. Старые вариации устройств оснащены светодиодными лампами, более современные – ЖК. Правда, на точность замеров этот параметр никак не влияет. Границы измерения. Чем больше диапазон минимальных и максимальных значений, тем лучше. Количество дисплеев. Для периодической эксплуатации в авто достаточно одного экрана. Для проведения сложных работ используют модели с двумя дисплеями.

Выбирайте устройство в зависимости от конкретных задач. Начинающим автомобилистам подойдет бюджетный, но не самый дешевый тестер, автослесарям – аппарат подороже. При покупке не забывайте проверять исправность прибора и сохранять чек, выданный продавцом.

*на правах рекламы.