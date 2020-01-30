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Автомобильные мультиметры — всё что нужно знать при выборе устройства
30.01.2020 16:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Современные авто содержат множество электрических приборов. Проверить их исправность, а также напряжение в электросети, обнаружить обрыв сети, протестировать работу электрооборудования поможет мультиметр. На рынке представлено большое разнообразие моделей аппарата, отличающихся по характеристикам, точности работы, наличию дополнительных функций. Какой мультиметр будет оптимальным для начинающего либо продвинутого автолюбителя, расскажем в статье.
Основные функции мультиметра
Многие ошибочно ассоциируют мультиметр с тестером. Грубой ошибки в этом нет.
С его помощью измеряют емкость конденсатора, постоянный и переменный ток, определяют исправность аккумулятора. Что касается электроприбора именно для транспортного средства, его используют с целью диагностирования поломок, проведения ремонта, доработок, тюнинга.
Разновидности устройства
Еще в советские времена выпускались бытовые приборы Ц-20 с простым функционалом, называемые также ампервольтомметрами. Их было несколько серий, выходивших на протяжении свыше 30 лет. Причем электрики старшего поколения до сих пор называют аппараты «цешка».
И старые, и современные измерительные аппараты делятся на:
Аналоговый мультиметр представляет собой устройство со шкалой и стрелкой. Такое устройство стоит недорого, но и вероятность погрешности весьма велика. Шкала во многих из них достаточно неудобна для считывания показателей.
Стрелочные мультиметры комплектуются дополнительными проводами со щупами на концах. Повод красного цвета – положительный, черного – отрицательный. Чтобы уменьшить погрешность, используются специальные резисторы. Кроме того, при применении аналогового устройства важно правильно его настроить, установив диапазон значений на уровне больше, чем предполагаемый. Измеряя постоянный или переменный ток, выберите соответствующую настройку переключателя. Провода подключаются параллельно. При работе с постоянным током важно соблюдать полярность, в противном случае набор может выйти из строя.
«Цешки» с нарисованной шкалой и стрелкой подходят лишь для случаев, когда точность измерения не играет ключевой роли. Такие аппараты в силу привычки до сих пор применяются электриками – представителями старшего поколения. Однако для работ с автомобилем лучше все же использовать цифровой мультиметр. Такой прибор имеет целый ряд преимуществ:
Помимо электронных и аналоговых устройств на рынке представлены также «гибридные» модели – с цифровым дисплеем и градуированной шкалой.
На какие критерии стоит обращать внимание при выборе мультиметра для машины
Безусловно, лучший выбор – цифровой тестер, однако немаловажное значение имеют и другие параметры.
Выбирайте устройство в зависимости от конкретных задач. Начинающим автомобилистам подойдет бюджетный, но не самый дешевый тестер, автослесарям – аппарат подороже. При покупке не забывайте проверять исправность прибора и сохранять чек, выданный продавцом.
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Какой мультиметр будет оптимальным для начинающего либо продвинутого автолюбителя, расскажем в статье.
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