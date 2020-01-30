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В Гродно такси с пассажирами попало в ДТП

30.01.2020 16:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродно такси с пассажирами попало в ДТП
ГАИ УВД Гродненского облисполкома / vk.com

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 января в Гродно. 19-летний водитель «Форд» на пересечении проспектов Клецкова и Янки Купалы выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с автомобилем такси.

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В результате происшествия водитель такси, а также пассажирка и ее 9-летний ребенок получили травмы. Все они попали в больницу, сообщают представители ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП. Отмечается, что предполагаемый виновник аварии получил водительское удостоверение около месяца назад.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате аварии пострадали три человека, в том числе 9-летний ребенок.
 
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