В Гродно такси с пассажирами попало в ДТП

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 января в Гродно. 19-летний водитель «Форд» на пересечении проспектов Клецкова и Янки Купалы выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с автомобилем такси.

В результате происшествия водитель такси, а также пассажирка и ее 9-летний ребенок получили травмы. Все они попали в больницу, сообщают представители ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП. Отмечается, что предполагаемый виновник аварии получил водительское удостоверение около месяца назад.