Источник материала: Радзiма

В Могилёвской области, как и в Республике Беларусь, не выявлены случаи заболеваний коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

В связи с неблагополучной эпидситуацией в Китайской Народной Республике в области проводятся противоэпидемические мероприятия. По эпидемиологическим показаниям граждане, обратившиеся в организации здравоохранения с симптомами острой респираторной инфекции, прибывшие из неблагополучных стран, в т. ч. из Китая, обследуются лабораторно для установления этиологии заболевания. Если у человека отмечаются признаки вирусной инфекции и он находился в Китае – это обязательное условие для проведения исследования на наличие коронавируса. У лиц, прибывших из Китая с признаками респираторной инфекции, после лабораторного обследования выявлены вирусы гриппа А.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Могилёвской области находится на неэпидемическом уровне, показатели соответствуют уровню среднемноголетних данных, характерных для данного периода года, и обусловлены преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы).

Профилактика заключается в выполнении простых, но действенных мер: соблюдать гигиену рук (с использованием мыла и антисептических средств), в том числе после посещения мест массового скопления людей, не трогать грязными руками глаза, соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле, избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторной инфекции.