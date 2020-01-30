﻿ В Могилёвской области, как и в Республике Беларусь, не выявлены случаи заболеваний коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилёвской области, как и в Республике Беларусь, не выявлены случаи заболеваний коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

30.01.2020 — Разное | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

В Могилёвской области, как и в Республике Беларусь, не выявлены случаи заболеваний коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

В связи с неблагополучной эпидситуацией в Китайской Народной Республике в области проводятся противоэпидемические мероприятия. По эпидемиологическим показаниям граждане, обратившиеся в организации здравоохранения с симптомами острой респираторной инфекции, прибывшие из неблагополучных стран, в т. ч. из Китая, обследуются лабораторно для установления этиологии заболевания. Если у человека отмечаются признаки вирусной инфекции и он находился в Китае – это обязательное условие для проведения исследования на наличие коронавируса. У лиц, прибывших из Китая с признаками респираторной инфекции, после лабораторного обследования выявлены вирусы  гриппа А.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Могилёвской области находится на неэпидемическом уровне, показатели соответствуют уровню среднемноголетних данных, характерных для данного периода года, и обусловлены преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы).

Профилактика заключается в выполнении простых, но действенных мер: соблюдать гигиену рук (с использованием мыла и антисептических средств), в том числе после посещения мест массового скопления людей, не трогать грязными руками глаза, соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле, избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторной инфекции.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилёвской области, как и в Республике Беларусь, не выявлены случаи заболеваний коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). В связи с неблагополучной эпидситуацией в...
 
Новости дня
Новости разные
 
37 хоров, духовная поэзия и аутентичность. Программа «Коложского Благовеста» в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика