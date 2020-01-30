ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» забросило пять шайб, но все равно проиграло «Автомобилисту»

30.01.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Минcкое «Динамо» в результативном матче проиграло в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 5:6 (0:1, 2:2, 3:2, 0:1).

Счет в матче на 11-й минуте открыл Анатолий Голышев. Этот счет держался до середины второго периода, когда началась настоящая перестрелка.

Евгений Ковыршин сравнял счет, а Александр Павлович вывел минчан вперед голом в меньшинстве.

Затем Евгений Обидин сделал счет 2:2, а через минуту Джефф Платт вновь сделал из минчан догоняющих.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На 44-й минуте Андрей Костицын с помощью рикошета забросил третью шайбу в ворота Фомина, но очень быстро Михаил Мамкин точно бросил от синей линии — 4:3.

Михаил Стефанович красивым броском в одно касание сравнял счет, на что хозяева ответили курьезным голом Батыршина. И все же последнюю шайбу в основное время забросли «зубры» — вновь отличился Стефанович.

Увы, но победу одержать минчанам не удалось. На первой же минуте овертайма Анатолий Голышев принес «Автомобилисту» победу — 6:5.

«Автомобилист»: Фомин (Галкин); Батыршин – Василевский, Доус (К) – Холланд – Мэйсек; Бодров (А) – Мамкин, Мозер – Литовченко – Плэтт; Трямкин – Березин, Белоусов – Дацюк (А) – Голышев; Овчинников – Валитов, Гареев – Кучерявенко – Обидин.

«Динамо»: Осипков (Тэйлор); Граньяни (А) – Ерёменко, Дадонов – Паре – Павлович (А); Морроу – Готовец (А), Мартынов – Спунер – Принс; Знахаренко – Денисов, Аносов – Демков – Дроздов; Достанко, Когалев – А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

Партнер проекта:


FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минcкое «Динамо» в результативном матче проиграло в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 5:6 (0:1, 2:2, 3:2, 0:1).
 
Новости дня
Новости разные
 
37 хоров, духовная поэзия и аутентичность. Программа «Коложского Благовеста» в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика