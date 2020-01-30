Минское «Динамо» забросило пять шайб, но все равно проиграло «Автомобилисту»

Источник материала: Tut.by

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Минcкое «Динамо» в результативном матче проиграло в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 5:6 (0:1, 2:2, 3:2, 0:1).

Счет в матче на 11-й минуте открыл Анатолий Голышев. Этот счет держался до середины второго периода, когда началась настоящая перестрелка.

Евгений Ковыршин сравнял счет, а Александр Павлович вывел минчан вперед голом в меньшинстве.

Затем Евгений Обидин сделал счет 2:2, а через минуту Джефф Платт вновь сделал из минчан догоняющих.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На 44-й минуте Андрей Костицын с помощью рикошета забросил третью шайбу в ворота Фомина, но очень быстро Михаил Мамкин точно бросил от синей линии — 4:3.

Михаил Стефанович красивым броском в одно касание сравнял счет, на что хозяева ответили курьезным голом Батыршина. И все же последнюю шайбу в основное время забросли «зубры» — вновь отличился Стефанович.

Увы, но победу одержать минчанам не удалось. На первой же минуте овертайма Анатолий Голышев принес «Автомобилисту» победу — 6:5.

«Автомобилист»: Фомин (Галкин); Батыршин – Василевский, Доус (К) – Холланд – Мэйсек; Бодров (А) – Мамкин, Мозер – Литовченко – Плэтт; Трямкин – Березин, Белоусов – Дацюк (А) – Голышев; Овчинников – Валитов, Гареев – Кучерявенко – Обидин.

«Динамо»: Осипков (Тэйлор); Граньяни (А) – Ерёменко, Дадонов – Паре – Павлович (А); Морроу – Готовец (А), Мартынов – Спунер – Принс; Знахаренко – Денисов, Аносов – Демков – Дроздов; Достанко, Когалев – А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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