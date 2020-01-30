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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
30.01.2020 —
Разное
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Кировец
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Источник материала:
Кировец
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В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума
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