В Беларуси выпускников агроклассов планируют принимать в профильные вузы без экзаменов

Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси рассматривается возможность приема выпускников агроклассов в профильные вузы без экзаменов – по результатам собеседования.

Такая информация была озвучена министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолием Хотько.





Министр посетил оршанскую среднюю школу № 2 и встретился с учениками профильных аграрных классов.

Такие классы появились в белорусских школах в 2018 году. Это совместный проект Минсельхозпрода и Минобразования. Программа рассчитана на 10-11 классы, углубленно изучаются химия и биология.

По данным Минсельхозпрода, в настоящее время в школах насчитывается 400 аграрных классов, в них учатся 2 468 детей. В Витебской области таких классов насчитывается 66, количество учеников – 463.

В аграрных классах проводится профориентационная работа. В частности, оршанская СШ № 2 сотрудничает с Витебской государственной академией ветеринарной медицины и Горецкой сельскохозяйственной академией. Для детей организовывают экскурсии на ведущие сельскохозяйственные предприятия.

На сегодняшней встрече со школьниками министр рассказал, что Минсельхозпрод совместно с Минобразования планирует дорабатывать и развивать проект агроклассов и далее.

Важно привлечь в агропромышленный комплекс грамотную, талантливую, профессионально ориентированную молодежь, – отметил А. Хотько.

По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность приема выпускников агроклассов в профильные высшие учебные заведения по целевому набору: без экзаменов, только по результатам собеседования.

Однако есть один нюанс: для поступления в сельскохозяйственный вуз без экзаменов оценки по профильным предметам у выпускника должны быть не ниже 7 баллов.

Во встрече со школьниками также принял участие ректор Витебской госакадемии ветеринарной медицины Николай Гавриченко. Он положительно оценил предложение Минсельхозпрода о приеме в профильные вузы без экзаменов.

Для любого молодого человека большой плюс, если он знает, что его после вуза будет ждать любимая профессия, дом или квартира, – сказал Н. Гавриченко.

Он напомнил, что 90 % процентов «целевиков» во время учебы получают надбавку к стипендии (до 200 рублей) от сельхозпредприятий, направивших их на обучение.

Как сообщает sb.by, не исключено, что льготы при поступлении для выпускников аграрных классов начнут действовать уже в нынешнюю вступительную кампанию.

Фото: mshp.gov.by