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В Беларуси выпустили творожные сырки для здорового питания

30.01.2020 17:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​В Беларуси выпустили творожные сырки для здорового питания

Новые сырки созданы по всем канонам здорового питания – исключительного из натуральных компонентов: обезжиренного творога и творожного сыра, а в качестве наполнителей – клубника со сливками и сгущенное молоко. Рецептура уникальна, разработана лучшими брестскими технологами.

Жирность творожного сырка составляет 9%. Для большей пользы в этом полезном десерте присутствует кальций.

Десерты выпускаются брикетами весом по 100 граммов и обернуты в удобные флоупаки. На упаковке изображен супергерой-бурундук – фирменный персонаж марки «СуперКид». Творожный сырок остается свежим и сохраняет все свои полезные свойства при хранении в холодильнике в течение 15 дней с момента выпуска. Найти его можно на молочных витринах супермаркетов по всей стране.

«Творожные сырки в первую очередь заинтересуют родителей, которые заботятся о здоровье ребенка. По мере того, как он растет, ему нужно много сил и энергии, поэтому очень важно обеспечивать его правильным питанием. Новинка упростит эту задачу, так как при сладком приятном вкусе содержит сравнительно немного калорий, богата витаминами, белком, кальцием и другими жизненноважными микроэлементами. Сырки понравятся и взрослым – как приятный и легкий перекус во время обеда или правильная альтернатива богатым на простые углеводы десертам», – отмечают в компании «Савушкин продукт».

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В Беларуси начали выпускать творожные сырки СуперКид для детей и взрослых. Их готовят из творога и особого вида творожного сыра с ванилью и начинками клубникой со...
 
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