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В Беларуси продлили регулирование цен на гречку
Источник материала: Myfin
В 2019 году гречка в Беларуси подорожала на 36,4%. В стране ввели временное госрегулирование цен на эту крупу с 1 ноября 2019 года по 28 января 2020 года. «Ограничен уровень предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 25%, что помогло стабилизировать в республике ценовую ситуацию по этому социально значимому товару. Решение Коллегии поможет сохранить позитивную тенденцию», - отмечено в сообщении.
Коллегией ЕЭК 28 января были рассмотрены вопросы в сферах таможенного сотрудничества, конкурентной политики, технического регулирования, цифровизации экономик стран ЕАЭС.
Источник: Myfin.by
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Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней с 30 января до...
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