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Тест на боеготовность: в войсках Беларуси началась внезапная проверка
30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка воинских частей и штабов, она пройдет по всей стране, передает телеканал «МИР 24».
Цель – определить способность командиров руководить в сложных условиях. Воинским частям и подразделениям предстоит выполнять разные задачи. Обстановка при этом будет быстро меняться, реагировать придется мгновенно.
Пристальное внимание уделят состоянию военной техники и вооружения, а также системам обеспечения.
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Цель проверки – определить способность командиров руководить в сложных условиях.
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