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Тест на боеготовность: в войсках Беларуси началась внезапная проверка

30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка воинских частей и штабов, она пройдет по всей стране, передает телеканал «МИР 24».

Цель – определить способность командиров руководить в сложных условиях. Воинским частям и подразделениям предстоит выполнять разные задачи. Обстановка при этом будет быстро меняться, реагировать придется мгновенно.

«Проверка будет проходить как на полигонах, так и на участках местности, в различных временных показателях, днем и ночью. Задачи, которые определены на проверку, – наращиваться, создавать напряжение для решения задач командирами. Кроме этого, войска будут действовать в лесисто-болотистой местности, преодолевать водные преграды, действовать вне населенных пунктов, в населенных пунктах», – рассказал начальник генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Александр Вольфович.

Пристальное внимание уделят состоянию военной техники и вооружения, а также системам обеспечения.



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Цель проверки – определить способность командиров руководить в сложных условиях.
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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