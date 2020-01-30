Тест на боеготовность: в войсках Беларуси началась внезапная проверка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка воинских частей и штабов, она пройдет по всей стране, передает телеканал «МИР 24».

Цель – определить способность командиров руководить в сложных условиях. Воинским частям и подразделениям предстоит выполнять разные задачи. Обстановка при этом будет быстро меняться, реагировать придется мгновенно.

«Проверка будет проходить как на полигонах, так и на участках местности, в различных временных показателях, днем и ночью. Задачи, которые определены на проверку, – наращиваться, создавать напряжение для решения задач командирами. Кроме этого, войска будут действовать в лесисто-болотистой местности, преодолевать водные преграды, действовать вне населенных пунктов, в населенных пунктах», – рассказал начальник генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Александр Вольфович.

Пристальное внимание уделят состоянию военной техники и вооружения, а также системам обеспечения.