Кубинец переплыл Буг, чтобы попасть в ЕС, а там его встретили польские пограничники

Днем сотрудниками из польского Тересполя был задержан мужчина с паспортом гражданина Кубы. Насквозь промокший и продрогший нелегал признался, что переплыл Буг в январе, неудержимый в желании оказаться на территории Евросоюза.





– Документов, которые позволили бы ему законно остаться в Польше, у фигуранта не было, – уточнили в погранотряде.





Поэтому задержанного кубинца-моржа пограничники препроводили в свой офис погранохраны, где выдали сухую и теплую одежду по погоде.





– После завершения всех административных процедур нарушителя передали белорусским коллегам, – добавили польские пограничники.





Среди других курьезных задержаний на госгранице, напомним про узбека-нелегала, который, чтобы обмануть тепловизоры, пересек белорусско-литовскую границу в шапочке из фольги.