ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У жены главы ВТБ обнаружили огромную квартиру за $16 млн

30.01.2020 19:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Супруга главы ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева владеет квартирой в элитном жилом комплексе «Гранатный палас» в сердце Москвы. Ее рыночная стоимость – более миллиарда российских рублей (около $16 млн).

Об этом сообщают Открытые медиа со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости.


Наталия Гордеева и Андрей Костин, 2011 год. Фото «Коммерсантъ»

ЖК «Гранатный палас» был построен в 2010 году рядом с Патриаршими прудами, в непосредственной близости от Кремля. Квартиры в здании огромные – их там всего 17.

В доме находятся фитнес-центр, бассейн, сигарная комната и… хранилище для шуб.


Наталия Гордеева владеет 500-метровой квартирой на седьмом этаже. Несколько лет назад она переоформила ее в собственность по соглашению о разделе части общего имущества.

Информация о разводе с главой ВТБ отсутствует. Но, как говорят юристы, соглашение о разделе общего имущества не обязательно свидетельствует о расторжении брака.

Гордеевой также принадлежат 230-метровые апартаменты в так называемом «доме друзей Путина» в Шведском тупике (там живут Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Сергей Лавров). При постройке здания стоимость пентхаусов оценивалась в $40-50 миллионов.

Также в имуществе Гордеевой не менее 13 земельных участков общей площадью более четырех гектаров в Подмосковье.

Несколько месяцев назад Алексей Навальный выпустил расследование о другой близкой женщине главы ВТБ – телеведущую «России 1» Наиль Аскер-заде считают его любовницей.



Среди прочего эта дама пользуется яхтой за почти четыре миллиарда российских рублей.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга главы ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева владеет квартирой в элитном жилом комплексе «Гранатный палас» в сердце Москвы. Ее рыночная стоимость – более...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Волгоградской столкнулись Passat и учебный автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика