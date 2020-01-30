Миллиардер передумал брать женщину на Луну

Как передает портал "Популярная механика", на своей странице в Twitter Маэдзава сообщил, что решил отменить съемки документального шоу о выборе спутницы для полета на Луну и закрыть проект по личным соображениям.





Миллиардер отметил, что несмотря на искреннее стремление участвовать в конкурсе, он все равно порой испытывал смешанные чувства по этом поводу.





"Я осознаю, что разочаровал множество людей - тех, кто подали заявки, и команду из AbemaTV, которая участвовала в подготовке шоу. Я приношу всем извинения за свой недостойный поступок. Мне действительно невероятно жаль", - написал японец.





О конкурсе 44-летний Маэдзава объявил в середине января - с тех пор заявки на участие подали 27 тыс. 722 женщины. Согласно условиям проекта, участвовать в отборе могли девушки старше 20 лет, не состоящие в браке, позитивно настроенные и веселые. От претенденток требовалась также готовность всерьез приступить к подготовке к полету на Луну, желание наслаждаться жизнью, умение высказывать свое мнение и стремление к миру во всем мире. Миллиардер участвует (в том числе и финансово) в проекте SpaceX, в рамках которого в 2023 году планируется полет на Луну на перспективной ракете BFR.





Маэдзава широко известен в Японии не только как коллекционер и бизнесмен, чье состояние оценивается в три миллиарда долларов, но и как страстный покоритель женских сердец, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. Он никогда не был женат - все его романы длились не более двух лет, но у него есть трое детей от разных женщин.





В 2018 году миллиардер заявил, что полетит на Луну с 27-летней моделью и актрисой Горики Аямэ, но в прошлом году он с ней расстался из-за того, что, по словам Маэдзавы, она не отдавала все силы тренировке и подготовке к полету и относилась к этому несерьезно.