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AliExpress останавливает доставку из-за коронавируса? В компании все отрицают

30.01.2020 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Продавцы, торгующие на AliExpress, останавливают доставку товара в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщают зарубежные СМИ. Информация с просьбой отменить покупки и на время забыть про выгодный китайский шопинг приходит в личные кабинеты. «Дорогие друзья! Из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно быстрее», — говорится в обращениях продавцов.

AliExpress останавливает доставку из-за коронавируса? В компании все отрицают

Если вы также столкнулись с просьбой отменить заказ (на AliExpress, а не в такси), присылайте скриншоты на почту ok@onliner.by или в телеграм @september506.

AliExpress останавливает доставку из-за коронавируса? В компании все отрицают

Скриншот с сайта vesti.ua

Дополнено

Один из наших читателей поделился своим «приветом» от AliExpress. В первой части сообщения, пришедшего сегодня утром Вадиму, действительно говорится, что из-за новогодних праздников может возникнуть задержка с отправкой товара. Однако уже во втором абзаце сказано: «Из-за неожиданной вспышки коронавируса мы продлеваем каникулы до 9 февраля. Заказ будет доставлен после того, как мы вернемся к работе 10 февраля. Приносим свои извинения. В случае, если вы не согласны на такие условия, отмените, пожалуйста, заказ».

AliExpress останавливает доставку из-за коронавируса? В компании все отрицают

В то же время представитель внешнего офиса «AliExpress Россия» сообщает, что задержки в доставках товаров связаны не с коронавирусом, а с празднованием Нового года в Китае. «Сейчас в Китае празднуют Новый год, поэтому ежегодно некоторые производители и поставщики могут начать заниматься обработкой заказа позднее с учетом новогодних каникул. Это штатный режим работы. Отправление на сегодняшний день проходит в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением», — цитирует слова газета «Взгляд».

 
 
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  Продавцы, торгующие на AliExpress, останавливают доставку товара в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщают зарубежные СМИ. Информация с просьбой отменить...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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