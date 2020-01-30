Накануне вечера встречи выпускников. Нам — по 66. И мы 50 лет назад окончили школу

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Я набрала нужный номер телефона. Представилась. Спросила:

— Станислав Иванович, помнишь меня?

Знакомиться не надо?

— Ого-о-о! Сколько лет, сколько зим…

— Пятьдесят… Как живешь? Работаешь или на пенсии?

— Пенсионер. Мне ведь уже шестьдесят шесть.

Вот с такого диалога недавно начался у меня разговор с одноклассником Станиславом Ортюхом. В 1970 году мы оканчивали школу. Его контакты разыскала через третьи руки, чтобы расспросить, как сложилась судьба за эти 50 лет. Захотелось рассказать о нашем выпуске полувековой давности, о людях, рядом с которыми прошли годы взросления, познаний, поиска себя, годы дружбы. Одни ребята проучились вместе все 10 лет, другие пришли в среднюю школу после начальных Куносовской и Андрушовской школ. Третьи — после Затурьянской 8-летки, и два учебных года уже были вместе. Правда, так сложилось, что с некоторыми одноклассниками мы ни разу не виделись после школы. Поэтому интересно было найти, пусть не всех, поговорить.





Станислав Ортюх рассказал, что после службы в армии 8 лет отработал в Госавтоинспекции. Окончил Смиловичский техникум. Был инженером на Узденской базе технического снабжения. Сейчас там же — сторожем. Живет в Узде. Смотрит 90-летнюю маму.

Разыскать Ортюха помогла Галина Любко (в замужестве — Дидечко). Они оба родом из деревни Куноса. С Галиной мы не пересекались с тех пор, как она в 1983-м переехала в Столбцовский район, а я в 1985-м уехала в Сибирь. До этого Галина, окончив Жиличский сельхозтехникум, 8 лет работала бригадиром полеводческой бригады в своем колхозе «Рассвет», в родной деревне. Работа ей нравилась. Правление колхоза выделило специалисту минский мотоцикл. Рано утречком она мчалась на наряд в Сейловичи, потом раздавала задания в бригаде. Галина Вячеславовна вспоминает эмоционально, с воодушевлением:

— Ведь я работала вместе со своими людьми. Мотоцикл тоже любила, называла своим другом. Едешь — природой любуешься. Она у нас красивая.

В Вишневце Галина была социальным работником, обслуживала 13 пожилых человек. С теплотой вспоминает то время и доброжелательность людей.

Сельские дети, мы после окончания школы и пошли по сель-скохозяйственному профилю. Иван Гладовский окончил Гродненский сельхозинститут. По распределению попал в Лунинецкий район Брестской области, в колхозе «Маяк коммунизма» работал семеноводом, затем 9 лет — главным агрономом. Заведовал сортучастком. Отдал избранному делу 38 лет жизни. Стал на Полесье своим. Кстати, в семье Ивана Ивановича живет его 95-летняя мама Янина Викентьевна, наша учительница химии.

Профессию агронома приобрел в Новогрудском техникуме Михаил Таратута. Долгие годы он работал в колхозе им. Дзержинского нашего района, который преобразован в ОАО «Несвижские Островки». К сожалению, Михаил Александрович уже ушел из жизни.

Свой путь в журналистику я прокладывала, начиная с Ляховичского совхоза-техникума. Считала: чтобы писать в газету, надо хорошо знать то, о чем пишешь. На журфак Белгосуниверситета поступала уже с «красным» дипломом агронома и с 2-летним стажем работы в отделе сель-ского хозяйства редакции нашей районной газеты, которая тогда называлась «Чырвоны сцяг».

Диплом бухгалтера получила в Смиловичском техникуме Валентина Николайчук (по мужу — Соловей). Работала по своей специальности. Сейчас она — санитарка перевязочного кабинета хирургического отделения районной больницы. Думаю, что ее тактичность и теплоту отмечают коллеги и пациенты отделения. Валентина Михайловна всегда спокойная, уравновешенная, рассудительная. «Всё хорошо» — ее любимое выражение.

На Несвижчине остался и наш одноклассник Николай Лукша. Почти 40 лет отдал он работе электромонтера-шофера в райагропромэнерго. Два года назад ушел на заслуженный отдых. И Николай Михайлович, и его супруга Нина Ивановна — очень трудолюбивые люди. Живут в д. Ганусовщина, держат домашнее хозяйство. Как характеризовался Николай на работе? С этим вопросом я обратилась к директору ЗАО «Несвижское Агропром-энерго» Александру Пашко.

— Он оставил после себя только позитив, — сказал Александр Александрович. — Честный, добросовестный и как человек, и как работник. Один из тех, кто обучил молодую смену, отдал все свои знания людям, которые сейчас успешно трудятся в организации. А мы с ветеранами связи не теряем, всегда поздравляем с праздниками.

Более 37 лет отработала в магазине д. Амлынцы после окончания Минского кооперативного техникума по специальности «товаровед» Тамара Ермак (Платун). В одном лице была и заведующей, и продавцом, и уборщицей, и истопником. Тяжело приходилось.

— День проходил в магазине, а дома еще до 12-и ночи проверяла накладные, составляла еженедельные отчеты, — рассказывает одноклассница. — А когда ввели талоны на товары, их после работы надо было рассортировать и посчитать. Приносила домой, высыпала на ковер, и дети считали.

Тамару Петровну ценили, уважали. Она была награждена Грамотой Верховного Совета БССР. Получала грамоты и подарки от руководства района и райпо.

Следующую героиню своего рассказа я разыскала в Сейловичах. Ядвига Лабодаева (в девичестве — Секержицкая) — на заслуженном отдыхе, помогает дочери растить детей, большую часть года проводит в деревне, на свежем воздухе. Они с младшей сестрой Иреной отремонтировали здесь родительский дом. Сажают огород, есть теплица. Любят рыбачить, ездят в лес за грибами.

Ядвига после школы окончила Московский институт легкой и текстильной промышленности, работала на фабрике. Когда появился ребенок, работа посменно стала невозможной, и Ядя поменяла профессию. Окончила курсы машинописи, была секретарем судебного заседания, старшим судебным исполнителем, помощником председателя суда Фрунзенского района Минска — 29 лет отдала этому делу. Высшее юридическое образование получила в Московском государственном институте управления. Ядвига Казимировна с гордостью рассказывает об отличном, высокопрофессиональном коллективе суда. Когда мы с ней вспоминали школьные годы, Ядвига подчерк-нула, как требовала знание материала и как его хорошо давала учитель русского языка и литературы Кристина Станиславовна Король, наш классный руководитель. А то, что Ядя с одноклассницей Ромой Ральцевич на районной олимпиаде по иностранному языку получили по высшему баллу (5) за знание немецкого — огромная заслуга учителя Веры Антоновны Гвардиан. Еще Ядвига Секержицкая любила ходить на лыжах, участвовала в районных соревнованиях.

— Я тоже любила лыжи, — рассказывает несвижанка Вера Ивашкевич (в школе — Ярмак). — Помню, соревнования проходили в Качановичах. Мы из Несвижа шли туда своим ходом и уже там становились на трассу соревнований. Лыжники из Сейловичской школы заняли два личных первых места. И это было очень приятно.

Вера Ярмак почти 30 лет работала контролером в Энергосбыте. Ходила по деревням и городским многоэтажкам, проверяя показания электросчетчиков и правильность оплаты за свет. Вела воспитательные беседы с задолженниками, продавала талоны. Вера Ивановна — не только богатая мама и бабушка (трое детей, четверо внуков), но и прабабушка — у нее правнучка Сашка и правнук Ефим.

Есть у нас представители и других профессий. Военным стал Иван Таратута. В медицину пошли Ромуальда Ральцевич и Валентина Тронца, водителем работал в Гродно Анатолий Соловей. Давно не виделись мы с Ириной Шкода (Никитиной) и Романом Григоровичем — они живут в Минске, с Иваном Холопицей, который обитает в Фаниполе, с Софией Навоша. В Сейловичах, в родительском доме, живет Геннадий Абрамович. У каждого — свой жизненный путь, своя судьба.

Когда начинаешь вспоминать те годы, столько всего приходит на ум — смешного, курьезного, грустного и хорошего. Какие вечера мы организовывали в школе! Был свой духовой оркестр. В нем играли в основном ребята из нашего класса — Миша Таратута, Иван Таратута, Гена Абрамович, Толя Соловей. А мы кружили в вальсе. Помнятся новогодние вечера. На одном из бал-маскарадов Михаил Таратута выступал в роли Деда Мороза, а вокруг ёлки водили хоровод маски. Мы очень ответственно относились к подготовке театрализованных представлений.

…Открываю свой выпускной альбом. Какие все молодые и красивые. С грустью смотрю на лица учителей, которых уже нет на этой земле: директора В.Я. Тыщенко, его заместителей Н.Д. Свадковской (в 1972 г. она стала заслуженным учителем Беларуси) и М.И. Короля, педагогов К.С. Король, В.Г. Сучка, Ю.М. Григоровича, Н.П. Гесь, В.А. Гвардиан, М.Ю. Соловья, А.Т. Чижика. Светлая им память.

Глубоко благодарны Веронике Иосифовне Язвинской, Янине Викентьевне Гладовской, Вячеславе Александровне Шафранской (Усович), Константину Константиновичу Тросько, которые и ныне здравствуют. Они давали нам знания, учи-ли правильным поступкам, показывали пример, как добиваться цели в жизни, были образцом мудрости, терпения, человечности.

…22 мая 1970 года, в по- следний день учебы в СШ, мы писали одноклассникам прощальные письма. Я храню эти листочки из школьной тетрадки в клеточку. В них — добрые пожелания, грустные нотки расставания и оптимистическое «Здравствуй, юность!». Спасибо вам, девочки и мальчики, за привет из нашего далекого 1970-го.

Тамара ПРАЛЬ-ГУЛЬ,

заслуженный журналист Белорусского союза

журналистов.