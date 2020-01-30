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Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Это серьезный приоритет нашей страны и в экономике, и в геополитике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да и на уровне простых человеческих отношений, что показал пример последних дней, когда наша страна просто не могла остаться в стороне от непростой ситуации, с которой столкнулась Поднебесная.
Повод для разговора о наших отношениях с мировым гигантом – назначение в дипломатическом корпусе. Николай Снопков возглавит белорусскую миссию в крупнейшем государстве планеты. Это не единственное кадровое решение главы государства 30 января. Обновления и в Администрации Президента, и в местной вертикали власти, в и промышленном секторе.
На место Снопкова назначен Валерий Бельский. До сегодняшнего дня он возглавлял институт экономики Академии наук.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное поручение от главы государства – обеспечить аналитическую поддержку работы правительства и госорганов. Резонно предположить, что прежде всего это коснется экономических вопросов.
Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Изменения произошли и в руководящем составе Управделами Президента. Геннадий Богдан теперь заместитель руководителя ведомства, Игорь Кудревич займет должность директора Департамента по гуманитарной деятельности. Подразделение отвечает в том числе и за оказание-получение гуманитарной помощи из-за рубежа, поэтому работа структуры нуждается в корректировании.
Александр Лукашенко:
Но что я заметил лет 20 тому назад (может, даже больше), когда пришлось это на себя замкнуть – гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция. Они в течение одного года стали богатыми. Они здесь ходили по этим улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать – Комитет госбезопасности занимался – ба, да это же гуманитарная помощь!
И тогда я взял под контроль этот вопрос в плане того, что, если гуманитарная помощь направляется в страну чернобыльцам – она должна дойти до чернобыльцев. И мы должны получить ответный сигнал. И такую гуманитарную помощь мы освобождали от всяких налогов. Если старикам, больным, немощным – по назначению – мы освобождали. Если это на политическую оппозиционную деятельность, то это должно быть так и прописано. И это не гуманитарная помощь, и она не может быть освобождена, как для инвалидов и немощных людей, от налогов.
Обновляется и местная вертикаль власти. На этой неделе повышенное внимание к северному региону. Буквально на днях Президент подробно изучил состояние дел области в аграрной сфере, а сегодня давал поручения новому мэру Витебска.
Этот пост оставался вакантным после того, как предыдущий градоначальник был избран депутатом Палаты представителей. Вадим Зарянкин до сегодняшнего назначения возглавлял областной комитет Госконтроля.
Витебск знают и любят не только белорусы. На международные фестивали ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего мира. Визитная музыкальная карточка страны не должна разочаровывать ни гостей, ни местных жителей.
Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома:
«Западные ворота» страны – Брест – в год тысячелетия заметно похорошел и преобразился. Обновили дороги, построили «Западный обход», открыли новые поликлиники, детские сады.
Но город продолжает развиваться, нужны свежие решения и идеи. За их реализацию в Московском районе теперь отвечает Андрей Филанович. Район самый молодой и динамично развивающийся, в его границах проживает две трети брестчан.
Андрей Филанович, глава администрации Московского района Бреста:
Воспитывать патриотов и повышать уровень образования в Витебском государственном университете теперь будет Валентина Богатырева. С 30 января она ректор этого ВУЗа. Кузница кадров не только для города – области и даже республики.
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного им. Машерова:
За промышленность страны теперь отвечают два новых заместителя министра – Дмитрий Харитончик и Андрей Буйневич. Ирина Воронович назначена директором департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Андрей Лис введен в состав Минского облисполкома. Новые руководители вступают в должности в непростое время, поэтому к каждому кандидату – такое пристальное внимание на высшем уровне. Просчеты в кадровой политике могут дорогого стоить.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Это серьезный приоритет нашей страны и в экономике, и в геополитике, сообщили в...
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