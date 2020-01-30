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Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

30.01.2020 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Это серьезный приоритет нашей страны и в экономике, и в геополитике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да и на уровне простых человеческих отношений, что показал пример последних дней, когда наша страна просто не могла остаться в стороне от непростой ситуации, с которой столкнулась Поднебесная.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Повод для разговора о наших отношениях с мировым гигантом – назначение в дипломатическом корпусе. Николай Снопков возглавит белорусскую миссию в крупнейшем государстве планеты. Это не единственное кадровое решение главы государства 30 января. Обновления и в Администрации Президента, и в местной вертикали власти, в и промышленном секторе.

Подробности у корреспондента Юлии Банановой.

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На место Снопкова назначен Валерий Бельский. До сегодняшнего дня он возглавлял институт экономики Академии наук.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень большое значение будут иметь экспертные ваши оценки вносимых на рассмотрение Президента проектов нормативно-правовых актов, заключений в сфере экономики. Администрация Президента – штаб политический, но из штаба экономического (а правительство – это экономический штаб Президента) через Администрацию, как и из силового блока, поступают все документы Президенту. И мышь не должна проползти.

Главное поручение от главы государства – обеспечить аналитическую поддержку работы правительства и госорганов. Резонно предположить, что прежде всего это коснется экономических вопросов.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Эти решения должны быть направлены на стимулирование экономического роста, усиление благосостояния белорусского народа, повышение социальной защищенности нашего населения и обеспечение дальнейшего прогресса нашего государства, устойчивого его развития.

Изменения произошли и в руководящем составе Управделами Президента. Геннадий Богдан теперь заместитель руководителя ведомства, Игорь Кудревич займет должность директора Департамента по гуманитарной деятельности. Подразделение отвечает в том числе и за оказание-получение гуманитарной помощи из-за рубежа, поэтому работа структуры нуждается в корректировании.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Александр Лукашенко:
Почему я замкнул на себя этот департамент? Во-первых, мы не могли отказаться от гуманитарной помощи из-за рубежа, а мы чернобыльская республика. И детишкам помогали, и чернобыльцам помогали. Затем эта гуманитарная помощь расширилась.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Но что я заметил лет 20 тому назад (может, даже больше), когда пришлось это на себя замкнуть – гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция. Они в течение одного года стали богатыми. Они здесь ходили по этим улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать – Комитет госбезопасности занимался – ба, да это же гуманитарная помощь!

И тогда я взял под контроль этот вопрос в плане того, что, если гуманитарная помощь направляется в страну чернобыльцам – она должна дойти до чернобыльцев. И мы должны получить ответный сигнал. И такую гуманитарную помощь мы освобождали от всяких налогов. Если старикам, больным, немощным – по назначению – мы освобождали. Если это на политическую оппозиционную деятельность, то это должно быть так и прописано. И это не гуманитарная помощь, и она не может быть освобождена, как для инвалидов и немощных людей, от налогов.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Обновляется и местная вертикаль власти. На этой неделе повышенное внимание к северному региону. Буквально на днях Президент подробно изучил состояние дел области в аграрной сфере, а сегодня давал поручения новому мэру Витебска.

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Этот пост оставался вакантным после того, как предыдущий градоначальник был избран депутатом Палаты представителей. Вадим Зарянкин до сегодняшнего назначения возглавлял областной комитет Госконтроля.

Витебск знают и любят не только белорусы. На международные фестивали ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего мира. Визитная музыкальная карточка страны не должна разочаровывать ни гостей, ни местных жителей.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома:
Много сделано и моими предшественниками-губернаторами. Надо развивать то богатство, которое уже создано. Совершенствовать инфраструктуру социальную города, делать так, чтобы было в нем удобно жить гражданам, гостям нашей республики.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

«Западные ворота» страны – Брест – в год тысячелетия заметно похорошел и преобразился. Обновили дороги, построили «Западный обход», открыли новые поликлиники, детские сады.

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Но город продолжает развиваться, нужны свежие решения и идеи. За их реализацию в Московском районе теперь отвечает Андрей Филанович. Район самый молодой и динамично развивающийся, в его границах проживает две трети брестчан.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Андрей Филанович, глава администрации Московского района Бреста:
Основные сейчас стройки производятся в Московском районе Бреста. Строится жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В соответствии с поручением строительство медицинского комплекса на 1100 посещений в смену. Плюс работа с предприятиями, в том числе теми, которые находятся в не совсем хорошем финансовом состоянии.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

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Воспитывать патриотов и повышать уровень образования в Витебском государственном университете теперь будет Валентина Богатырева. С 30 января она ректор этого ВУЗа. Кузница кадров не только для города – области и даже республики.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного им. Машерова:
Витебск – это культурная столица. Поэтому сегодня перед университетом стоит задача быть не только образовательной площадкой научно-исследовательской, а самое главное – воспитывать настоящих патриотов и региона, и всей нашей страны в целом.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

За промышленность страны теперь отвечают два новых заместителя министра – Дмитрий Харитончик и Андрей Буйневич. Ирина Воронович назначена директором департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Андрей Лис введен в состав Минского облисполкома. Новые руководители вступают в должности в непростое время, поэтому к каждому кандидату – такое пристальное внимание на высшем уровне. Просчеты в кадровой политике могут дорогого стоить.

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Харитончик, Андрей Буйневич, Ирина Воронович, Андрей Лис, Валерий Бельский, Вадим Зарянкин, Андрей Филанович, Валентина Богатырева
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Это серьезный приоритет нашей страны и в экономике, и в геополитике, сообщили в...
 
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