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Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если местным управленцам предстоит решать вопросы промышленности на достаточно больших территориях, то Дмитрию Соколовскому и Алексею Римашевскому поставлена задача вывести на новую высоту отдельно взятые предприятия «Атлант» и МЗКТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специализации у заводов разные, но цель одна – научиться отстаивать свои интересы в условиях жесткой конкуренции на внешних рынках.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работать с затратами. Вы видите, какая война идет сегодня за энергоресурсы у нас. Их хватает в мире, но у нас вот такой период. Поэтому надо научиться экономить.
«Атлант» меня давно напрягал. Когда я получил последнюю информацию о том, что у вас там с финансами несладко – а вы ведь занимались финансами – я понял, что, наверное, надо что-то делать с «Атлантом». Разговоры типа того, что на рынке тяжело, конкуренция, кто-то заполонил что-то в России и так далее – это всем понятно.
Наша страна вся такая, реальный сектор экономики, начиная от техники. Легковых машин в мире море – конкуренция. Грузовиков тоже море. Тракторов тоже море. И мы как-то конкурировали раньше, а сегодня кое-кто руки опустил, в том числе и на «Атланте».
Оба руководителя будут на своем месте: они отлично знакомы с производством. Дмитрий Соколовский, например, опытный финансист и был на «Атланте» «вторым лицом» – занимал должность заместителя генерального.
Руководитель МЗКТ тоже человек на заводе не чужой. Заместитель главного инженера по подготовке производства как никто другой знает все технологические нюансы и сильные стороны продукции. Самое сложное – в условиях, когда «сжимается» российский рынок, найти новых надежных партнеров.
Алексей Римашевский, генеральный директор Минского завода колесных тягачей:
Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
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Новости Беларуси. Если местным управленцам предстоит решать вопросы промышленности на достаточно больших территориях, то Дмитрию Соколовскому и Алексею...
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