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Самый богатый - не лучший. Рейтинг Forbes игроков по доходам

31.01.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В киберспорте лучшие не становятся самыми богатыми. Это показал рейтинг самых успешных игроков Forbes

В мире профессионального занятия компьютерными играми можно быть самым богатым, не будучи при этом самым лучшим игроком. Это подтверждает Тайлер Блевинс, известный под ником Ninja, который занял первую строчку в рейтинге доходов компьютерных игроков, пишет Forbes.

Топовые по доходам игроки сегодня являются больше инфлюэнсерами, чем элитными геймерами. Свои миллионы они зарабатывают благодаря своей миллионной аудитории а соцсетях, которая делает игроков интересными для спонсоров и организаторов событий. Также они получают прямые пожертвования от своих фанатов, которые в сумме могут достигать нескольких сотен тысяч долларов в месяц.

Десятка самых богатых игроков в 2019 году получила совокупно более $120 млн. Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тайлер Ninja Блевинс в прошлом году заработал $17 млн в компьютерной игре Fortnite. При этом 28-летний мужчина не смог пройти квалификацию на первый в истории киберспортивный турнир Fortnite World Cup. Он имеет 2,8 млн последователей на Mixer (игровая платформа Microsoft). На YouTube у него 22,7 млн подписчиков, 14,9 млн - в Instagram.

2. Феликс “PewDiePie” Чельберг получил $15 млн за прошлый год. Этот шведский геймер потерял множество своих партнерских соглашений после выпуска антисемитских и расистских видео. Его аудитория не теряла верность и он остается одним из самых подписываемых людей на YouTube.

3. Престон Арсемент заработал $14 млн и является популярным игроком в Minecraft.

4. Марк "Markiplier" Фишбах получил $14 млн. Известен своей реакцией во время прохождения хорроров, таких как Amnesia: The Dark Descent. Выпустил свой фильм на YouTube Original  под названием A Heist with Markiplier.

5. Майкл "Shroud" Грзесиек ($12,5 млн). Популярен у таких издателей как Electronic Arts, Ubisoft и Activision Blizzard.

6. Даниель "DanTDM" Миддлтон ($12 млн). Стал популярен благодаря своим видео по Minecraft, собрав аудиторию в 22,4 млн подписчиков.

7. Эван "VanossGaming" Фонг ($11,5 млн). Известен комедийными прохождениями игр, его аудитория составляет 24,9 млн человек.

8. Шон "Jacksepticeye" МакЛафлин ($11 млн). Имеет 23,2 млн подписчиков. Записывает видео по разным компьютерным играм и является самым популярным видеоблогером Ирландии. 

9. Тимоти "TimTheTatman" Бэтар ($8 млн). Ведет стримы по Fortnite в комедийном стиле.

10. Ник "Nickmercs" Колшефф ($6 млн). Обрел популярность благ аря игре в Fortnite при помощи игрового контроллера, что считается более сложным, чем использование мыши и клавиатуры.
 
 
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В киберспорте лучшие не становятся самыми богатыми. Это показал рейтинг самых успешных игроков Forbes
 
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