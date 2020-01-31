ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В мире разлюбили черный чай

31.01.2020 09:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Англо-нидерландский пищевой концерн Unilever собирается пересмотреть свой чайный бизнес. В частности, это касается брендов PG Tips и Lipton.



Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Reuters.

В компании указали, что спрос на традиционный черный чай на развитых рынках мира упал из-за изменения предпочтений потребителей: покупатели разлюбили обычные чаи, и все большую популярность набирают травяные смеси.

Unilever - один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Он владеет такими торговыми марками, как Glorix, Domestos, Cif, Dove, Sunsilk, Timotei, Rexona, а также Calve и Lipton. В 2015 году компания объявила об увеличении на четверть стоимости чая марок Lipton, Brooke Bond и "Беседа". Таким образом она хотела компенсировать увеличение затрат на закупк
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Англо-нидерландский пищевой концерн Unilever собирается пересмотреть свой чайный бизнес. В частности, это касается брендов PG Tips и Lipton.
 
Новости дня
Новости разные
 
Между Минском и Киевом будет летать новая авиакомпания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика