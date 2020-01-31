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Между Минском и Киевом будет летать новая авиакомпания

31.01.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 28 января одобрила заявку авиакомпании «Azur Air Ukraine» на выполнение регулярных рейсов Киев-Минск.

После оформления всех документов, авиакомпания с 1 марта сможет неограниченный срок летать между столицами Украины и Беларуси с частотой до семи раз в неделю, сообщает avianews.com. В Azur Air Ukraine планируют запустить рейсы в Минск в ближайшее время.

Авиакомпания специализируется на перевозке пассажиров из аэропортов Украины по туристическим направлениям. Ее флот включает шесть самолетов Boeing.

Запуск рейсов из Минска, по информации avianews.com, позволит белорусским туристам более комфортно добираться в Киев, чтобы после лететь чартерным рейсом.
 
Теги: Минск
 
 
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Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 28 января одобрила заявку авиакомпании «Azur Air Ukraine» на выполнение регулярных рейсов Киев-Минск.
 
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