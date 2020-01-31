2020-й - Всемирный год журавля

"Сегодня стартует Всемирный год журавля. Азиатские журавли являются одним из ключевых групп для этого года. В этом году мы планируем целую серию мероприятий, которые будут направлены на сохранение местообитаний, изучения птиц и экопросвещения", - сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов в пятницу.





В акции принимает участие WWF России, Китая, Монголии, международный Журавлиный фонд (группа ученых, которые изучают журавлей по всему миру), 24 заповедника и национальных парка, 22 общественных организации Амурского экорегиона и шесть дружин охраны природы.





WWF организовал кампанию по защите журавлей, так-как считает, что численность этих птиц уменьшается.





"В мире обитает 15 видов журавлей. Шесть из них - в бассейне реки Амур. Данные по численности, которые имеются сейчас, показывают постепенную деградацию большинства видов журавлей. У нас достаточно стабильные виды из журавлей, обитающих в бассейне Амура - красавка и серый журавль. Остальные снижают свою численность", - отметил координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), координатор года журавля в бассейне Амура Юрий Гафаров.













Основная причина сокращения популяции журавлей - влияние человеческой деятельности. В первую очередь в России, Китае и в Монголии проблемой являются пожары, так-как журавли гнездятся на земле, на водно-болотных угодьях. Также на численность влияет осушение болот и распашка их для выращивания сельхозкультур, использование степей и болот для выпаса скота, застройка мест обитания, браконьерство в местах выведения потомства и зимовок птиц.









В Год журавля WWF России проведет работу по созданию новых и повышению статуса существующих ООПТ в ключевых местах обитания журавлей, проведет учет численность журавлей, поддержит деятельность антибраконьерских и противопожарных групп, проведет масштабную просветительская акция "Журавль - птица мира".





В октябре 2020 на Дальневосточной конференции по заповедному делу будет рассмотрена новая редакция Стратегии сохранения японского и даурского журавлей, наиболее редких в бассейне Амура.



