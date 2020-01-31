ВОЗ признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового уровня. Есть нюансы

Источник материала: KYKY

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса 2019-nCoV из Китая чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Причиной решения назвали уязвимость стран со слабой системой здравоохранения перед вирусом.

При этом оснований ограничивать международные поездки и торговлю нет, считает глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он высоко оценил меры Китая для сдерживания эпидемии. Также странам посоветовали бороться с дезинформацией о болезни.

Еще 23 января ВОЗ отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Тогда эксперты пришли к выводу, что пока проблема не носит глобальный характер. А за всю историю своего существования ВОЗ объявляла чрезвычайную ситуацию всего пять раз. К ЧС относятся события, угрожающие международному населению.

Напомним, впервые болезнь обнаружили в китайском 11-миллионом городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день в Китае вирусом заразились 9692 человек, в других 18 странах (включая Австралию, Северную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд и так далее) – еще как минимум 98 человек. К утру 31 января погибли 213 человек. Источник коронавируса до сих пор непонятен, одна из версий, похожих на правду, – подковоносные летучие мыши.

Беларуский Минздрав сообщал , что на территории нашей страны обследовал на коронавирус 2019-nCoV 121 человека – и не подтвердил ни одного случая заражения. Однако, чтобы обезопасить страну от завоза вируса, в аэропорту ужесточили контроль. Телеграм-канал Mash пишет , что в одной из инфекционных больниц Москвы предварительно диагностировали уханьский коронавирус у одного пациента. Официально эти данные не комментировали.