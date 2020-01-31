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Впервые в Витебске пройдет званый вечер у Софьи Голицыной

31.01.2020 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Музее истории частного коллекционирования сегодня, 31 января - званый вечер княгини Голицыной

Об это сообщают БЕЛТА в музее.

Мероприятие начнется в 17.00. Жители и гости города смогут окунуться в атмосферу Витебска середины XIX века и почувствовать себя гостем на званом вечере у княгини Софьи Петровны. На ужине действует дресс-код: дамы в вечерних платьях, а господа в костюмах.


Фото носит иллюстративный характер

"Талантливые актеры иммерсивного театра "Роздум" вовлекут участников в театральную постановку, в которой каждый сможет стать настоящим участником спектакля. "Роздум" уже не первый год экспериментирует в этом направлении и удивляет профессиональной игрой", - отметили в музее.

Софья Голицына - жена Андрея Михайловича Голицына, который в 1845-1853 годах был витебским, могилевским и смоленским генерал-губернатором. В то время в городе был подъем культурной и светской жизни, в том числе благодаря активности княгини. При ней в Витебске для жителей проводили различные забавы.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Музее истории частного коллекционирования сегодня, 31 января - званый вечер княгини Голицыной
 
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