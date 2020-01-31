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Велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру

31.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру

Двукратный чемпион Европейских игр, чемпион мира — 2015 в гонке с раздельным стартом белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил спортивную карьеру. 

Информация об этом размещена на официальном сайте британской профессиональной шоссейной велокоманды Ineos, за которую белорус выступал последние годы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен озвучил свое решение после консультаций с медиками по поводу проблем с сердцем. 38-летний Василий Кириенко, присоединившийся к Ineos в 2013 году, пропустил начало прошлого сезона.

«Это действительно печальный день для меня, но это правильное решение, основанное на рекомендации врачей, — сказал велогонщик. — У меня была замечательная карьера, и я наслаждался каждой минутой гонок с этой командой. Это было невероятное путешествие, и я благодарен за ту поддержку, которую получал на протяжении своих выступлений».

За карьеру Василий Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе, дважды побеждал на Европейских играх. На его счету победы на трех этапах «Джиро» и одном этапе «Вуэльты».

https://www.belta.by

 
 
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Двукратный чемпион Европейских игр, чемпион мира — 2015 в гонке с раздельным стартом белорусский велогонщик Василий Кириенко завершил спортивную карьеру. ...
 
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