Источник материала: Новости Волковыска

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая призывает Еврокомиссию к июлю 2020 года разработать правила, обязывающие производителей продавать в странах ЕС смартфоны с единым стандартом разъема для зарядки устройств. Об этом 30 января сообщило Reuters.

Решение поддержали 582 депутата, против высказались 40 парламентариев. Европарламент считает, что потребители в ЕС не должны покупать в комплекте с каждым новым мобильным устройством зарядку для него. По мнению депутатов, это поможет сократить количество электронных отходов и помочь экологии.

Представитель Мальты в Европарламенте Алекс Аджиус Салиба уточнил, что речь идет об одинаковом разъеме для мобильных телефонов, планшетов, электронных книг и цифровых камер.

Власти ЕС с 2009 года пытались ввести единый стандарт для портов зарядки. По подсчетам Би-би-си, тогда на европейском рынке продавалось больше 30 типов зарядных устройств.

Тогда же десять технологичных компаний, среди которых были Apple, Nokia, Samsung и Huawei подписали добровольный меморандум, который предусматривал, что с 2011 года устройства будут выпускать с разъемом micro-USB. В Apple воспользовались лазейкой в документе: оставили порт Lightning, но предложили покупателям переходник на microUSB.

Американская компания сильнее всего критиковала инициативу Евродепутатов. Там говорили, что единый стандарт «убивает инновации», а его одобрение само по себе приведет к тому, что на свалках окажутся миллионы старых зарядных устройств. При этом iPad Pro 2018 года вышел на рынок с разъемом USB-C. Аналогичный порт сейчас используют на большинстве устройств, которые работают на операционной системе Android.