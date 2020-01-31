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Массаж – точки над «і»

31.01.2020 11:19 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Для того, чтобы делать массаж, нужны не только крепкие руки, но и медицинское образование.
Поглаживание, растирание, разминание, ударные и виб­рационные техники – все эти виды воздействия на кожу и мышцы человека при грамотном подходе принесут организму огромную пользу. Недаром почти в 90% случаев заболеваний назначают лечебный массаж. Потому и человек, стоящий у массажного стола, должен знать анатомию и физиологию на уровне врача.

Массаж – точки над «і»

Это как никто другой понимает массажист Высоковской городской больницы Александр Черняков. Его трудовой стаж – 26 лет, и работает он с пациентами, наименьший возраст которых – два месяца.
Александр Владимирович закончил Рославльское медицинское училище (Смоленская область России) по специальности «Фельдшер», квалификация «Лечебное дело», массаж изучал в качестве дополнительной специальности во время учебы. Начинал свою профессиональную деятельность фельдшером на ФАПе, затем после подготовки работал рентген-лаборантом, но все же отдал предпочтение лечебному массажу .
Конечно, многому приш­лось научиться. Мой собеседник понимает, что пациенты все индивидуальны, поэтому он постоянно повышает свой профессиональный уровень: регулярно проходит курсы повышения квалификации, читает статьи и специализированную литературу. Сочетает практику с теорией до сих пор, несмотря на довольно внушительный профессиональный стаж.
От своей работы получает удовлетворение. Ведь массаж для пациента – всегда облегчение. Будь то точечный, когда купированные мышцы расслабляются, а спазм и, соответственно, боль, уходят. Или вибрационный на грудную клетку, назначаемый, например, при пневмонии и, как следствие, затрудненном дыхании. Приятно осознавать, что человеку оказана квалифицированная помощь.
Но Александр Владимирович вовсе не приписывает се­бе заслугу чудо-специалиста, эдакого спасителя. Всегда работает в тандеме с врачом: ведь массаж назначается вкупе с медикаментозным и физиотерапевтическим лечением. Просто радуется за своих пациентов, среди которых часто – дети.
Приятной новостью меньше месяца тому стало приобретение нового оборудования, а также переход в новый кабинет благодаря спонсорской помощи ОАО «Беловежский» (генеральный директор – Александр Дунькович).
В новой обстановке работать стало легче психологически. Положенная норма в день для массажиста – 30 единиц. Например, массаж шейного отдела – это одна единица, и на него уходит 10 минут. Области позвоночника – 2,5 единицы, и по времени он занимает 25 минут. Поэтому в день можно принять 30 человек, а можно 12, а единиц – до 45-47-и.
Конечно, читатель должен понимать, что массажный стол – не конвейерная лента, и работа с каждым пациентом начинается со сбора анамнеза, осмотра. И к каждому человеку, соответственно, – индивидуальный подход.
Вот и делайте вывод. Пойти к профессионалу с медицинским образованием или девушке, прошедшей трехмесячный курс массажа и выбросившей рекламу в социальных сетях? Да, вероятно, за три месяца и можно освоить общий курс и после делать своим домочадцам расслабляющий массаж. Но что касается лечебного массажа, то его должен делать только человек, как упоминалось выше, имеющий медицинское образование и хорошо знающий анатомию и физиологию. Манипуляции непрофессионала могут иметь непредсказуемые последст­вия. Поэтому, отправляясь к частному массажисту, всегда требуйте лицензию – ее сейчас получают только через Минздрав.

Массаж может поставить человека на ноги в прямом смысле этого слова.
Пациенты всегда благодарны Александру Владимировичу, потому что он делает его на высоком профессиональном уровне.

Анна СОВПЕЛЬ.

 
Теги: Новости
 
 
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Для того, чтобы делать массаж, нужны не только крепкие руки, но и медицинское образование. Поглаживание, Сообщение Массаж – точки над «і» появились сначала на...
 
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