ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти хотят ограничить хождение валюты в Беларуси: опять исчезнут доллары?

31.01.2020 11:16 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Национальный банк Беларуси и Совет министров разработали стратегию повышения доверия к белорусскому рублю до 2035 года. В первых трех частях документа объяснятся, что после череды девальваций в 2009, 2011 и 2015 годах, белорусский рубль фактически перестал выполнять функции денег (сбережения, расчеты, оценка стоимости). И занял в общем объеме денежной массы в стране менее трети. После того, как Нацбанк изменил денежную политику, стал таргетировать инфляцию, а экономика выползла из затяжного падения, доверие к рублю постепенно вернулось. Но даже на сегодняшний день его доля в общем объеме денежной массы не превышает 40%. Чтобы это исправить и была создана стратегия 2035.

Что же предлагает сделать правительство и Нацбанк, чтобы повысить доверие к белорусскому рублю? Ввести ряд запретов и ограничений на хождение иностранной валюты внутри страны. Перечислим, какие именно ограничения нас ждут.

Компаниям и госорганам ограничат расчеты валютой внутри страны

Как объясняет регулятор «Использование иностранной валюты в расчетах между резидентами сужает объемы внутреннего валютного рынка за счет перераспределения уже имеющихся на внутреннем валютном рынке валютных средств , повышает спрос экономических агентов на иностранную валюту за счет использования ее в качестве средства сбережения и средства минимизации валютных рисков». При этом не объясняется, как компании должны минимизировать валютные риски.

Также документ намекает на грядущий запрет по выставлению ценников на товары/услуги в иностранной валюте как между компаниями, так и между компаниями и потребителями:

«Номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок, делая его чувствительным для шоков ослабления национальной валюты, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения».

Начнут с госорганов. Планируется, что все ставки налогов , арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях. Все выплаты, пособия, субсидии будут осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях.

За нефть и газ будут рассчитывать рублями

Интересно, что все нефтегазовые вопросы внутри страны также планируется перевести на рублевые расчеты. Соответствующие изменения внесут в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации и в указы президента Беларуси.

Страховки в валюте больше не будет

Страховщикам также запретят рассчитываться в валюте и выставлять цены на свои услуги не в белорусских рублях. Это будет касаться только расчетов с резидентами.

Облигации в иностранной валюте запретят

Выпуск облигаций на территории Беларуси резидентами будет разрешен только в белорусских рублях. Соответствующие изменения будут внесены в Закон № 231-З «О рынке ценных бумаг».

Если очень нужно, то можно

Также будут определены исключительные случаи, когда рассчитывать валютой все же будет можно. Их перечня пока нет, но изменения в Закон № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» уже готовятся.

Какие цели

Ключевым параметром достижения цели стратегии 2035 является доведение доли белорусского рублю в общем объеме денежной массы до 80%. То есть фактическое ее удвоение с текущих уровней.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничить функционал иностранной валюты внутри страны, запретить номинирование цен на товары услуги в иностранной валюте, реализовать принцип отказа от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз на начало февраля: дожди и до +9
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика