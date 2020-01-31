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Прогноз на начало февраля: дожди и до +9
Источник материала: Партизан
Февраль по-белорусски называют "люты". Но в этом году таким он точно не будет.
Синоптики сделали прогноз на первые дни февраля. Облачно, дожди и до +9 градусов по западу страны.
Дискомфорт может вызвать и порывистый ветер, который ожидается днём 1 и 2 февраля.
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Февраль по-белорусски называют "люты". Но в этом году таким он точно не будет.
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