Слезы, боль, борьба за правду. Как сегодня живут близкие Юлии Началовой

Источник материала: Аргументы и факты

В марте прошлого года не стало известной певицы Юлии Началовой. Артистка умерла в возрасте 38 лет от заражения крови. Это произошло стремительно и стало полной неожиданностью абсолютно для всех, хотя многие знали, что здоровье исполнительницы хрупкое и серьезно подорвано многолетней борьбой с подагрой и сахарным диабетом. У певицы осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным, а также родители — композитор и продюсер Виктор Началов и мама Таисия Николаевна. Как сегодня живут родные Юлии, рассказывает АиФ.ru.

Виктор и Таисия Началовы — родители

После внезапной смерти дочери родители певицы Виктор Васильевич и Таисия Николаевна находились в очень тяжелом состоянии. Близкий друг семьи Началовых, Лариса Долина, отправила их на реабилитацию в Израиль. Там в ходе обследования выяснилось, что отец Юлии серьезно болен. Врачи обнаружили у него рак кишечника. К счастью, патология была на начальной стадии, поэтому Виктору Васильевичу срочно сделали операцию: «Как во сне очутились в Израиле у доктора Барака. Когда мы туда прилетели, мы были настолько убитые, что я только на третий день записал адрес отеля, где мы живем. Бог дал нам возможность познакомиться с великим доктором. Он и психологически нам помог, и, как потом оказалось, у меня была найдена проблема, с которой он блестяще справился. Это была операция. Все было организовано на высочайшем уровне». Об этом Началов рассказал в программе «Пусть говорят», куда пришел вместе с супругой через несколько месяцев после смерти дочери. Участие в шоу во многом было продиктовано желанием семьи остановить бесконечный поток слухов, которые возникли вокруг имени Юлии.

Также Виктор Васильевич вместе со своей сестрой Антониной Владимировой, благодаря которой на свет появился хит артистки «Герой не моего романа», написали книгу — «Письма отца к дочери», где рассказывается о детстве певицы, ее школьных годах, периоде, когда она занялась музыкой. Кроме того, в издание включены несколько писем дочери Началовой Веры. «Эта книга будет очень светлой. Я надеюсь, что многие, кто не знает Юлю до конца, увидят ее такой, какой она была», — говорила тетя артистки.



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Вера Алдонина — дочь

По словам Виктора и Таисии Началовых, узнав о смерти мамы, их внучка держалась очень стойко: «Она не показывает нам слезы. А кому-то сказала: „Не хочу плакать, чтобы не расстраивать дедушку и бабушку“», — делились родители певицы в интервью. Лишь однажды Вера не смогла сдержать эмоции, когда рассказывала про Юлию в программе «Пусть говорят»: «Я чувствовала, что она испытывает такие неимоверные боли. Она чаще плакала из-за моральной боли, чем из-за физической, потому что физическую боль она терпела, она хотела жить, хотела посвящать себя работе». Бывший концертный директор певицы Оксана Мостовлюк говорила, что после трагедии с девочкой работали психологи.

В феврале прошлого года в СМИ прошла информация, что дочь Юлии стала жить в новой семье бывшего мужа звезды — Евгения Алдонина. Однако позже ее опровергла PR-директор Началовой Анна Исаева, которая много лет сотрудничала с исполнительницей: «Как можно так перефразировать, вырывать из контекста и лепить отсебятину? Любое терпение лопнет! Мама Юлии, Таисия Началова, вторые сутки нервничает и спрашивает меня, когда же это закончится? Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом. Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки».

1 декабря Вера отпраздновала свой 13-й день рождения вместе с папой, родными и близкими друзьями, фото с праздника в своем Instagram выложил Евгений Алдонин. Судя по снимкам в соцсетях, новогодние праздники отец и дочь тоже провели вместе.

Евгений Алдонин — экс-супруг

В браке с Юлией Началовой Евгений был чуть больше пяти лет, но даже после развода ему, в отличие от других избранников певицы, удалось сохранить теплые отношения с артисткой. Да и само расставание прошло без битья посуды и скандалов: «Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала когда-то певица в программе «Судьба человека». После этих отношений у Началовой был долгий роман с хоккеистом Александром Фроловым, однако его финал оказался не таким мирным, экс-влюбленные даже судились из-за квартиры певицы.

Личная жизнь Алдонина сложилась намного удачней, чем у Началовой: он женился на девушке по имени Ольга, которая родила ему двух детей. Младшая дочь Анжелика появилась на свет буквально несколько месяцев назад. При этом старшая — Вера — частый гость в доме Алдонина.



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Анна Исаева — PR-директор

Анна Исаева много лет работала с Юлией в качестве ее PR-директор, и кажется, что даже с уходом артистки не сняла с себя эти полномочия. Именно она держала удар перед прессой во время похорон своей подопечной, она же выступает с опровержением недостоверной информации о певице, которая с завидным постоянством публикуется в СМИ. Но, к счастью, на плечи Исаевой легла не только эта неприятная миссия. Так, в ноябре прошлого года Анна сообщала радостную новость для поклонников Началовой: «Мы выпускаем песню „Останься“, на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице, и я очень надеюсь на их профессионализм, в коем я не сомневаюсь... Также будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора! И это будет дуэт с народным артистом. Он уже запущен в работу, скоро релиз! Ждите!» И конечно, она упомянула о книге, посвященной Началовой, под авторством ее отца и тети: «Я уже читала! Это реквием! Необыкновенной души и стилистики».