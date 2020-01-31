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7 тыс. человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне

31.01.2020 10:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Заблокированные пассажиры круизного лайнера в Италии готовятся покинуть корабль. 

По информации Daily Mail, пассажирам круизного лайнера, которых заблокировали в порту итальянского города Чивитавеккья,

было разрешено покинуть судно – инфицированных коронавирусом людей выявлено не было.

Утром 30 января 7 тысяч человек оказались заблокированы на лайнере Costa Smeralda после того, как у 54-летней китаянки из Макао обнаружились симптомы вирусной инфекции.

7 тыс. человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне
Фото: AP

Женщина, которая поднялась на судно 25 января в городе Савона, была изолирована от пассажиров корабля вместе с мужем.

До этого лайнер посещал круизный порт в Марселе и Барселоне. Министерство здравоохранения Италии подтвердило информацию, что результаты анализов двух пассажиров на вирус, число жертв которого в Китае достигло более 200 человек, оказались отрицательными.

По информации итальянских СМИ, круизная компания Costa готова оплатить проживание и питание более тысячи человек, которые не смогли высадиться в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима. Судно Costa Smeralda готовится к отправлению 31 января.

Вот, что происходило в порту и на корабле после о новости о возможном заболевшем на судне

30 января комендант порта Винченцо Леоне внезапно заявил, что с судна можно высадить 1140 человек, у которых завершен круиз. Однако его вскоре отчитал мэр города Эрнесто Тедеско, прибывший на место событий.

7 тыс. человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне

«Вы с ума сошли? Кто вам давал разрешение на высадку пассажиров?», – прокричал мэр из окна автомобиля. Предполагается, что Леоне отдал приказ после получения предварительных результатов анализа на вирус супругов из Китая, но ему было велено дождаться окончательных результатов из римской больницы, прежде чем выпускать людей с корабля. «Передайте коменданту, что высаживать пассажиров он будет на свой страх и риск», – добавил Эрнесто Тедеско, сообщает издание Repubblica.

Спускаться и подниматься на борт было позволено лишь медицинскому персоналу – трем врачам и медсестре, которые провели обследование женщины и ее супруга в медотсеке корабля. У женщины наблюдаются симптомы легкой формы гриппа. У ее мужа нет симптомов заболевания, но в качестве меры предосторожности он был помещен в отдельную комнату под наблюдение врачей.

7 тыс. человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне

Предварительные результаты анализа на коронавирус являлись отрицательными. Вполне возможно, что комендант порта принял первые результаты за итоговые, поэтому попытался освободить людей с судна.

Оператор круизных судов Costa Crociere подтвердил, что их корабль заблокирован в порту. На борту корабля находятся 751 гражданин Китая, 374 из них сели на судно в том же порту, что и заболевшая женщина.

Costa Smeralda является флагманом компании и попадает в пятерку крупнейших круизных лайнеров в мире. Корабль находился в семидневном путешествии, отправившись из Пальма-де-Майорки в круиз по западному Средиземноморью.

«Супруги изолированы в каюте, они постоянно находятся под присмотром врачей», – анонимно сообщал один из пассажиров лайнера.

«Конечно, мы переживаем из-за сложившейся ситуации. Никому не позволено покидать судно, за исключением медперсонала. Наш отпуск рискует превратиться в настоящий кошмар».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ситуация не представляет угрозы, но правительство сохраняет бдительность и будет действовать осторожно.

7 тыс. человек заблокировали на лайнере в Италии из-за подозрения на коронавирус у пассажирки. Что происходило на судне
Фото: Reuters  

Акции компании Carnival, которой принадлежит лайнер Costa Crociere, резко упали на 11 процентов. Круизные операторы заявили 30 января, что отправление судов из китайских портов отменяется в связи со вспышкой вирусного заболевания. Одна из компаний отменила три запланированных круиза (1, 5 и 9 февраля) в Японию на лайнере Splendida с 6880 пассажирских мест.

Корабль отправится снова лишь 14 февраля с измененным маршрутом – из Сингапура вместо Шанхая, затем на Ближний Восток и в Европу. Круизный оператор MSC заявил, что случаев инфицирования пассажиров или членов экипажа во время зимних круизов по маршрутам Азии зафиксировано не было. Пункт отправления был изменен на Сингапур по соображениям безопасности в целях защиты пассажиров и членов экипажа.

Китайские ученые: пик распространения коронавируса стоит ждать через 7-10 дней (читать далее).  

Люди в материале: Винченцо Леоне, Эрнесто Тедеско
 
 
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Заблокированные пассажиры круизного лайнера в Италии готовятся покинуть корабль.  По информации Daily Mail, пассажирам круизного лайнера, которых заблокировали в...
 
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