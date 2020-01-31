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Шок! Из Свислочи снова достали труп

31.01.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня из реки Свислочь прямо напротив КЗ "Минск" был извлечён труп.

Сейчас на месте работают оперативные службы и криминалисты. Причины и обстоятельства смерти человека устанавливаются, сообщает телеграм-канал Nexta.


Другие подробности пока неизвестны.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня из реки Свислочь прямо напротив КЗ "Минск" был извлечён труп.
 
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