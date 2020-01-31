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Шок! Из Свислочи снова достали труп
Источник материала: Партизан
Сегодня из реки Свислочь прямо напротив КЗ "Минск" был извлечён труп.
Сейчас на месте работают оперативные службы и криминалисты. Причины и обстоятельства смерти человека устанавливаются, сообщает телеграм-канал Nexta.
Другие подробности пока неизвестны.
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Сегодня из реки Свислочь прямо напротив КЗ "Минск" был извлечён труп.
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