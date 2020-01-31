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«Белнефтехим» про цены на бензин: «Определенные корректировки потребуются»

31.01.2020 11:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, как будет меняться стоимость бензина на заправках. В своем интервью порталу «Нефтехимия» он подчеркнул, что считает оптимальной выбранную стратегию поэтапного повышения цен на топливо.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам председателя концерна, на мировом рынке цены на углеводородное сырье уверенно растут. Некоторые эксперты предполагают, что цена на нефть может превысить 80 долларов за баррель.

— Напомню, что для белорусских НПЗ цена на нефть растет еще и за счет налогового маневра, и в 2020 году она уже будет составлять (с учетом уплачиваемых пошлин на нефтепродукты) около 83% от мировой, — объяснил Андрей Рыбаков. — Мы видим, сколько стоит топливо в странах с рыночным ценообразованием на данный товар, поэтому определенные корректировки уровня цен потребуются.

Напомним, на протяжении последних лет ценники на АЗС переписывают часто, но не более, чем на 1 копейку за один раз. Например, в прошлом году они менялись 28 раз, в 2018 году — 27 раз. Как правило, речь идет о пересмотре цен в сторону увеличения. Последний раз бензин дорожал в прошлое воскресенье, 25 января.

При этом Андрей Рыбаков подчеркнул, что белорусские НПЗ нацелены на минимизацию влияния налогового маневра — как путем снижения затрат и совершенствования стратегии продаж нефтепродуктов, так и путем скорейшего завершения модернизации.

— Но, очевидно, что при наличии сырьевой составляющей в затратах, близкой к 90%, цену топлива на АЗС будет во многом определять стоимость сырья, — объяснил Андрей Рыбаков.

Тем не менее в концерне уверяют, что по-прежнему будут исходить из соблюдения баланса интересов производителей и потребителей топлива.

 
 
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Но в концерне по-прежнему будет исходить из соблюдения баланса интересов производителей и потребителей топлива.
 
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