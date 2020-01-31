ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Грузия может отказаться проводить саммит Совета Европы из-за Лаврова

31.01.2020 11:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти Грузии могут отказаться проводить в мае в Тбилиси заседание комитета министров Совета Европы, если в саммите будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.





Согласно законам Грузии, Лавров не может въезжать на территорию страны, так как без разрешения Тбилиси посещал «оккупированную» Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщает телеканал Rustavi2, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова ради саммита обойти нормы законодательства, но оппозиция выступила против и пригрозила массовыми протестами.

Отмечается, что Грузия может попросить руководство Совета Европы перенести встречу в Страсбург во Франции.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Грузии могут отказаться проводить в мае в Тбилиси заседание комитета министров Совета Европы, если в саммите будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров....
 
Новости дня
Новости разные
 
Внешний госдолг Беларуси превысил $17 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика