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СМИ: Грузия может отказаться проводить саммит Совета Европы из-за Лаврова
Источник материала: Партизан
Власти Грузии могут отказаться проводить в мае в Тбилиси заседание комитета министров Совета Европы, если в саммите будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет
Согласно законам Грузии, Лавров не может въезжать на территорию страны, так как без разрешения Тбилиси посещал «оккупированную» Абхазию и Южную Осетию.
Как сообщает телеканал Rustavi2, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова ради саммита обойти нормы законодательства, но оппозиция выступила против и пригрозила массовыми протестами.
Отмечается, что Грузия может попросить руководство Совета Европы перенести встречу в Страсбург во Франции.
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Власти Грузии могут отказаться проводить в мае в Тбилиси заседание комитета министров Совета Европы, если в саммите будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров....
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