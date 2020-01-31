СМИ: Грузия может отказаться проводить саммит Совета Европы из-за Лаврова

















Согласно законам Грузии, Лавров не может въезжать на территорию страны, так как без разрешения Тбилиси посещал «оккупированную» Абхазию и Южную Осетию.





Как сообщает телеканал Rustavi2, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова ради саммита обойти нормы законодательства, но оппозиция выступила против и пригрозила массовыми протестами.





Отмечается, что Грузия может попросить руководство Совета Европы перенести встречу в Страсбург во Франции.