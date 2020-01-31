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Музей потолочных достижений. Под Минском за 300 тысяч долларов продают дом с необычным ремонтом

31.01.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Боровлянах за почти 300 тысяч долларов продают большой коттедж с сауной и бассейном. Кроме того, в нем обнаружилось огромное разнообразие подвесных потолков разных цветов. Внимание на этот коттедж обратил телеграм-канал «Будни риелтора».


Дом 2000 года постройки расположен на улице Березова Роща в Боровлянах. Он занимает общую площадь около 600 квадратных метров. В нем есть бильярдная, сауна, солярий и бассейн. Интерьер коттеджа выглядит так:

























— Такое разнообразие потолочного интерьера сложно будет переплюнуть кому-либо и когда-либо. Здесь смело можно открывать «Музей потолочных достижений», — пишут в телеграм-канале.

Дом со всей мебелью продают за 630 тысяч рублей, или около 295 тысяч долларов с торгом. В придачу идет участок на 18 соток.

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Теги: Минск
 
 
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