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Музей потолочных достижений. Под Минском за 300 тысяч долларов продают дом с необычным ремонтом
Источник материала: Tut.by
В Боровлянах за почти 300 тысяч долларов продают большой коттедж с сауной и бассейном. Кроме того, в нем обнаружилось огромное разнообразие подвесных потолков разных цветов. Внимание на этот коттедж обратил телеграм-канал
Дом 2000 года постройки расположен на улице Березова Роща в Боровлянах. Он занимает общую площадь около 600 квадратных метров. В нем есть бильярдная, сауна, солярий и бассейн. Интерьер коттеджа выглядит так:
— Такое разнообразие потолочного интерьера сложно будет переплюнуть кому-либо и когда-либо. Здесь смело можно открывать «Музей потолочных достижений», — пишут в телеграм-канале.
Дом со всей мебелью продают за 630 тысяч рублей, или около 295 тысяч долларов с торгом. В придачу идет участок на 18 соток.
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Дом занимает площадь почти 600 тысяч квадратных метров.
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