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Владимир Королькевич: при трудоустройстве в сборную Беларуси пришлось писать оправдательные письма. Мне поверили

31.01.2020 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич, ныне состоящий в штабе сборной Беларуси, рассказал, как писал оправдательные письма при устройстве на работу в Беларуси.


- Это Тихонов назвал вас "Мистер Шприц"?

- Да.

- И Домрачева, Скардино, Чепелин, Дуборезова приняли вас в штыки?

- Тихонов еще и письма в федерацию писал, настраивал всех против. Есть у меня для него один подарок, неважно пахнущий, времен его руководства СБР. Но пока не публикую. Пусть живет.

- Вам ведь пришлось писать оправдательные письма при трудоустройстве в сборную Беларуси?

- Было дело. Поверили.

- Какие надежды у вас, как тренера белорусской команды, связаны с чемпионатом мира?

- Руководство ставит задачу выиграть медаль.

- Руководство биатлонной федерации?

- Выше. У нас после Даши Домрачевой планка тоже поднята высоко,— цитирует тренера "Матч ТВ".
 
 
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Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич, ныне состоящий в штабе сборной Беларуси, рассказал, как писал оправдательные письма при устройстве...
 
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