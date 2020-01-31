Состоялось заседание Брестской городской комиссии по охране труда

Источник материала: Виртуальный Брест

Очередное заседание комиссии по охране труда состоялось в Брестском горисполкоме. Под председательством руководителя мобильной группы, первого заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука в рамках мероприятия на повестку дня были вынесены несчастные случаи, произошедшие на производстве.





На повестку дня были вынесено рассмотрение несчастных случаях с тяжелым исходом, произошедших в г. Бресте в 2019 году, по которым предоставлены материалы расследования. На заседание были приглашены руководители предприятий, где произошли несчастные случаи.

















Репортаж «Буг ТВ»: