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Состоялось заседание Брестской городской комиссии по охране труда

31.01.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Очередное заседание комиссии по охране труда состоялось в Брестском горисполкоме. Под председательством руководителя мобильной группы, первого заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука в рамках мероприятия на повестку дня были вынесены несчастные случаи, произошедшие на производстве.

Состоялось заседание Брестской городской комиссии по охране труда

На повестку дня были вынесено рассмотрение несчастных случаях с тяжелым исходом, произошедших в г. Бресте в 2019 году, по которым предоставлены материалы расследования. На заседание были приглашены руководители предприятий, где произошли несчастные случаи.

Состоялось заседание Брестской городской комиссии по охране труда

Состоялось заседание Брестской городской комиссии по охране труда

Состоялось заседание Брестской городской комиссии по охране труда

Состоялось заседание Брестской городской комиссии по охране труда

Репортаж «Буг ТВ»:

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 64
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  Очередное заседание комиссии по охране труда состоялось в Брестском горисполкоме. Под председательством руководителя мобильной группы, первого заместителя...
 
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