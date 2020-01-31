«Возможен дефицит». Коронавирус скажется на поставках смартфонов из Китая в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Сегодня издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило , что из-за ситуации с распространяющимся коронавирусом поставки смартфонов из Китая в Россию могут быть задержаны на две недели. 42.TUT.BY попытался выяснить, могут ли подобные проблемы затронуть Беларусь.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: freestocks.org / Unsplash

Издание пишет, что китайские компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo отложили поставки своих гаджетов в Россию. Такое же решение, по их информации, якобы приняла и американская Apple — смартфоны производителя также собираются на заводах на территории Китая.

Отсрочка может быть связана с тем, что китайские фабрики продлили новогодние каникулы до 10 февраля. Тем не менее, пока российские продавцы не ожидают существенного дефицита гаджетов. Но если поставки задержат более чем на месяц, то цены смартфонов могут возрасти на 10−15%. Во всяком случае, об этом «Коммерсанту» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Что ответили в белорусских представительствах компаний?

В представительстве Huawei в Беларуси 42.TUT.BY ответили: на данный момент официальной информации о том, что поставки гаджетов производителя в какую-либо из стран приостановлены, нет. «На поставки в Беларусь, отгрузку и локальный сервис ситуация с коронавирусом не влияет», — рассказали в компании. Там же добавили, что вирус не передается через девайсы, тем более что поставки из Китая как правило занимают не менее двух недель.

А вот в представительстве Xiaomi сообщили следующее:

— Из-за продления карантина на материковом Китае до 10 февраля продлеваются каникулы сотрудникам многим компаний, Xiaomi не исключение. В связи с этим в Беларуси возможен дефицит моделей Redmi 8, Note 8, Note 8 Pro с середины февраля до первой недели марта. В случае продление карантина на более длительный срок влияние на рынок смартфонов окажется существенным.

Напомним: в Китае по состоянию на 30 января количество погибших от нового коронавируса возросло до 170. Столько же человек выздоровели и были выписаны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса 2019-nCoV международной чрезвычайной ситуацией.

Новый тип коронавируса вышел за пределы Китая. По последним данным, зафиксированы случаи заболевания в Таиланде, Японии, Сингапуре, Гонконге, на Тайване, в Австралии, Макао, Малайзии, во Франции, США, Германии, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, во Вьетнаме, в Финляндии, Камбодже, Непале и Шри-Ланке.

В Беларуси случаев заболевания нет .

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