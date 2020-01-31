Турнир ММА в Москве завершился массовой дракой

Источник материала: Tut.by

Участники турнира ММА в Москве устроили массовую драку. Организаторы написали заявление в полицию, сообщает телеграм-канал Baza .

Турнир проходил на территории «Art & Food Подсолнухи» на Открытом шоссе. Почему началась драка — пока непонятно.

По заявлению организаторов, во время потасовки избили спортсмена клуба «Витязь-Ногинск»: у него серьезная травма головы. Помимо того, у одного из спортсменов украли телефон.

Зачинщиков и самых активных участников сейчас ищет полиция.