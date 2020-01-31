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Турнир ММА в Москве завершился массовой дракой
Источник материала: Tut.by
Участники турнира ММА в Москве устроили массовую драку. Организаторы написали заявление в полицию, сообщает телеграм-канал
Турнир проходил на территории «Art & Food Подсолнухи» на Открытом шоссе. Почему началась драка — пока непонятно.
По заявлению организаторов, во время потасовки избили спортсмена клуба «Витязь-Ногинск»: у него серьезная травма головы. Помимо того, у одного из спортсменов украли телефон.
Зачинщиков и самых активных участников сейчас ищет полиция.
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Участники турнира ММА в Москве устроили массовую драку. Организаторы написали заявление в полицию, сообщает телеграм-канал Baza.
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