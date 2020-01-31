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«Я не могу прийти в себя». В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они – чемпионки Европы! За блестящий результат на домашним турнире в Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских индорхоккеисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сергей Ковальчук зачитал поздравление от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Из рук министра тренерский штаб и игроки получили грамоты.
В свою очередь Белорусская федерация индорхоккея поблагодарила Сергея Ковальчука за помощь в подготовке и презентовала ему медаль континентального форума. Сами спортсменки признались, что до сих пор не могут поверить в наличие титула.
Марина Никитина, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
Кристина Попкова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
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Новости Беларуси. Они – чемпионки Европы! За блестящий результат на домашним турнире в Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских...
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