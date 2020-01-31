Новые данные: сколько беларусов готовы ударить женщину за отказ от секса

Источник материала: KYKY

Белстат и ЮНИСЕФ провели исследование беларуских семей, чтобы понять, что в нашей стране слышали про права женщин и детей, пишет kp.by. Работа над проектом проходила еще весной 2019-го, при участии девяти тысяч семей из разных регионов Беларуси. Результаты стали известны только сейчас.

Числа с толстым слоем налёта грусти

Если говорить в общем, то ситуация с правами женщин и детей в Беларуси за последние 15 лет наконец пошла в гору. Но это не значит, что проблем не осталось. Так, 4% беларуских семей считают, что муж вправе ударить жену, если: она вышла из дома без разрешения; не заботится о детях; возражает партнеру; отказывает ему в сексе; готовит еду, которая пригорает.

К счастью, большая часть молодых парней уверена, что женщин бить нельзя: таких больше 99%. Плохая новость – в процессе жизни их убеждения меняются в худшую сторону и полк редеет.

Чем меньше в семье денег и чем дальше она живет от крупного города, тем статистика суровее. Бить женщин из-за пригоревшей еды могут себе позволить 9% мужчин со скудным достатком и 7% женщин, живущих в селе. А в безопасности в своем собственном доме чувствуют себя абсолютно все мужчины, но 97% женщин.

Числа, вселяющие надежду

Что касается ощущения счастья, то беларуски в возрасте 17-18 лет счастливее, чем парни-ровесники. Из десяти баллов шкалы счастья девушкам отдали восемь пунктов, а парням – 7,7. С течением времени этот показатель, конечно, падает, но суть остается той же: мужчины несчастней. При этом самые удовлетворенные жизнью люди обоих полов – это те, кто ни разу не вступал в брак. Всего же счастливыми себя назвали 90% женщин и 86% мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. То есть в среднем беларусы счастливы на семь баллов из десяти.