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Власти подготовили новый удар по долларизации - это коснется каждого

31.01.2020 12:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство утвердило стратегию повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.



Среди мер по дедолларизации — отвязать от валюты ставки налогов, арендной платы, а также цен и тарифов. Некоторые изменения могут принять уже в ближайшее время. Как стало известно TUT.BY, власти уже подготовили проект изменений, одно из предлагаемых новшеств — отказаться от доллара в расчете ежегодного роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине.

«Правительство и Национальный банк, понимая первостепенность вопроса о восстановлении доверия к национальной валюте, будут реализовывать согласованную политику, позволяющую обеспечить главенствующую роль белорусского рубля во внутренней экономике, — говорится в стратегии. — Фундаментом дальнейшего восстановления доверия к белорусскому рублю останется реализация последовательной политики по обеспечению в стране ценовой стабильности и макроэкономической сбалансированности». 

Однако власти признают, что «процесс полного восстановления доверия к национальной валюте может быть длительным».

В планах у властей — отвязать от валюты ставки налогов, арендной платы, а также цен и тарифов.

«Номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок, делая его чувствительным для шоков ослабления национальной валюты, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения, — говорится в стратегии. — Будет реализован принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. 

Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях. Все выплаты, пособия, субсидии будут
осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях».

Как стало известно TUT.BY, власти намерены среди прочего отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Напомним, в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ исходя из принципа, что совокупный платеж не должен превысить 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. 

Власти намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. 

Напомним, сейчас базовая величина составляет 27 рублей, а ее половина соответственно — 13,5 рубля, а это уже не 5 долларов, а 6,5.

Соответствующий проект изменений сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента.

Из других мер по дедолларизации — внесение изменений в Закон «О рынке ценных бумаг», предусматривающих необходимость выпуска облигаций, условиями эмиссии которых предусмотрено их размещение на территории нашей страны, в белорусских рублях.


Правительство также рассматривает возможность внести изменения в президентский указ № 530 «О страховой деятельности», чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в страховой сфере.

Власти также намерены рассмотреть вопрос о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и России, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории нашей страны между резидентами за природный газ.

Также могут внести изменения в президентские указы, чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере (после достижения договоренности с правительством РФ об исключении возможности осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси между резидентами, в том числе за природный газ).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правительство утвердило стратегию повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
 
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