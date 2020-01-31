В Беларуси рост коммунальных платежей намерены привязать к базовой величине

Правительство Беларуси утвердило стратегию повышения доверия к национальной валюте до 2035 года. Среди мер по дедолларизации – отвязать от иностранной валюты ставки налогов, арендной платы, а также цен и тарифов.

При этом некоторые изменения могут принять уже в ближайшее время. К примеру, по информации TUT.by , власти уже подготовили проект изменений, который предусматривает отказ от доллара в расчете ежегодного роста платежей за ЖКУ и его привязку к базовой величине.

Напомним, сейчас в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ исходя из принципа, что увеличение не должно превысить $5 в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Предполагается, что вскоре «коммуналка» будет ежегодно повышаться на сумму, равную половине базовой величины. Соответствующий проект изменений находится на рассмотрении в Администрации президента.

Интересно, что сейчас базовая величина в Беларуси составляет 27 руб. Ее половина – 13,5 руб. По актуальному курсу Нацбанка эта сумма равна примерно $6,3.