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В Беларуси рост коммунальных платежей намерены привязать к базовой величине
31.01.2020 14:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Правительство Беларуси утвердило
При этом некоторые изменения могут принять уже в ближайшее время. К примеру, по информации
Напомним, сейчас в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ исходя из принципа, что увеличение не должно превысить $5 в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Предполагается, что вскоре «коммуналка» будет ежегодно повышаться на сумму, равную половине базовой величины. Соответствующий проект изменений находится на рассмотрении в Администрации президента.
Интересно, что сейчас базовая величина в Беларуси составляет 27 руб. Ее половина – 13,5 руб. По актуальному курсу Нацбанка эта сумма равна примерно $6,3.
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Это предусмотрено в рамках стратегии правительства повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.
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