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Минздрав: в Беларуси выпускают до 100 тысяч масок в день, на складах — более 1,5 миллиона
31.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В социальных сетях появилась информация о том, что в белорусских аптеках стали массово скупать медицинские маски в связи со вспышкой коронавируса в Китае. В Минздраве говорят, что на складах ежедневно более 1,5 млн масок.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Министерство здравоохранения контролирует ситуацию по наличию медицинских масок в аптеках, сообщает сайт ведомства. Белорусские компании выпускают более 100 тысяч масок в день. Ежедневно на складах — более 1,5 млн медицинских масок различных производителей. На сайте tabletka.by можно найти маски практически в любой аптеке.
Медицинские маски продаются поштучно (от 13 копеек) и упаковками по 3−5 штук (от 58 копеек). Среднее время использования маски — два-три часа. Чтобы закупить медицинские маски для сотрудников (оптом) можно направить заявки в «Белфармацию» и «Белмедтехнику».
Напомним, в Китае зафиксировано 4,5 тысячи подтвержденных случаев заболевания, 976 человек находятся в тяжелом состоянии. У 6793 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 44 132 человека проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными. Количество погибших возросло — более ста человек. Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин. В Таиланде зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрированы три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному. В Беларуси нет случаев коронавируса.
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В социальных сетях появилась информация о том, что в белорусских аптеках стали массово скупать медицинские маски в связи со вспышкой коронавируса в Китае. В...
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