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Белорус на Audi «зацепился» на автобане в Германии с немцем и разогнался до 313 км/ч

31.01.2020 14:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус на эксклюзивном Audi RS5 промчался на скорости 313 км/ч по автобану по пути в Берлин. Позади оказался другой участник спонтанной «схватки» —немецкий водитель на BMW M5. Видео фантастического даже по меркам спорткаров разгона появилось в соцсетях автоцентра «Audi Центр Минск».

 

Своим рекордом владелец спорткара поделился с автоцентром, но попросил не раскрывать инициалы. Известно, что Audi RS5 он прибрел в Минске, а позже бережно «прокачал». Во время чип-тюнинга турбодвигатель форсировали до 530 «лошадей» и 800 Нм крутящего момента. Первую «сотню» машина берет за 3,1 секунды, а «максималка» составляет 340 км/ч. После доработки она стала быстрее многих Ferrari и Lamborghini.

Как выяснилось, гонка была случайной. На трассе белорус «сцепился» с владельцем спорткара BMW M5. В общем, решили выяснить, кто быстрее. На видео хорошо видно, как цифровой спидометр доходит до отметки 313 км/ч.

— Все было честно: два опытных водителя, два крутых спорткара. Audi RS5 оказалась мощнее и быстрее. Возможно, немец смог увидеть ускользающую от него точку на горизонте, но это не точно. Можно считать, машина прошла испытания на немецком автобане в конкурентных условиях. Теперь ждем лета и покрышек с повышенным индексом скорости, — шутит рекордсмен.

Вы удивитесь, но белорус не нарушил ни одного правила. Дело в том, что «схватка» проходила на «безлимитном» автобане, где нет ограничений в скорости.

«Испытатель» называет себя спокойным и бдительным водителям:

— Езжу аккуратно, а алкоголь не употребляю в принципе. Главное — голова на плечах. Если чувствуешь автомобиль и контролируешь ситуацию, то скорость не страшна. Но, конечно, всегда думаешь о безопасности. Важно не переоценивать свои возможности.

 
Теги: Минск
 
 
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Как выяснилось, гонка была случайной. На трассе белорус «сцепился» с владельцем спорткара BMW M5.
 
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