ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В первой школе устроили детский лагерь

31.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

На зимних каникулах тридцать ребят отдыхали в лагере «Дружный» в средней школе №1.

 

В первой школе устроили детский лагерь

 

Вначале смены прошла торжественная линейка, были сформированы два отряда — «Солнышко» и «Радуга». Каждый день для ребят был особенным, наполнен общением, встречами с интересными людьми. Воспитатели организовывали отдых детей так, чтобы он был и  занимательным, и познавательным, приносил радость и положительные эмоции. Они проводили множество занятий для полезного времяпрепровождения: интересные конкурсы, тематические встречи, интеллектуальные викторины, волнующие соревнования и многое другое.

 

В первой школе устроили детский лагерь

 

В лагере проходили беседы о профилактике вредных привычек, правилам дорожного движения, правильному поведению на улице, инструктажи по технике безопасности.

 

В первой школе устроили детский лагерь

 

За время пребывания в лагере ребята побывали с экскурсиями в детской районной библиотеке, в кинотеатре, Горецком историко-этнографическом музее, ГДЦТК, Доме ремесел.

 

В первой школе устроили детский лагерь

 

Надеемся, что ребята смогли впрок напитаться хорошими эмоциями, радостными впечатлениями и творческими идеями и теперь в бодром настроении приступили к учебе.

 

Светлана Боровикова, педагог-организатор лагеря «Дружный»


 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На зимних каникулах тридцать ребят отдыхали в лагере «Дружный» в средней школе №1.     Вначале смены прошла торжественная линейка, были сформированы два отряда —...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика