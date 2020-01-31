В первой школе устроили детский лагерь

Источник материала: Горецкий вестник

На зимних каникулах тридцать ребят отдыхали в лагере «Дружный» в средней школе №1.





Вначале смены прошла торжественная линейка, были сформированы два отряда — «Солнышко» и «Радуга». Каждый день для ребят был особенным, наполнен общением, встречами с интересными людьми. Воспитатели организовывали отдых детей так, чтобы он был и занимательным, и познавательным, приносил радость и положительные эмоции. Они проводили множество занятий для полезного времяпрепровождения: интересные конкурсы, тематические встречи, интеллектуальные викторины, волнующие соревнования и многое другое.





В лагере проходили беседы о профилактике вредных привычек, правилам дорожного движения, правильному поведению на улице, инструктажи по технике безопасности.





За время пребывания в лагере ребята побывали с экскурсиями в детской районной библиотеке, в кинотеатре, Горецком историко-этнографическом музее, ГДЦТК, Доме ремесел.





Надеемся, что ребята смогли впрок напитаться хорошими эмоциями, радостными впечатлениями и творческими идеями и теперь в бодром настроении приступили к учебе.

Светлана Боровикова, педагог-организатор лагеря «Дружный»