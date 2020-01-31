ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске в реке Свислочь обнаружено тело 66-летней женщины

31.01.2020 13:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске в реке Свислочь обнаружено тело женщины.  

По информации Следственного комитета, утром 31 января прохожие обнаружили тело 66-летней женщины в реке у концертного зала «Минск».  

Предварительно, смерть не носит криминальный характер При осмотре тела телесных повреждений не обнаружено.  

Личность погибшей установлена – ее родственники уведомлены о случившемся и опознали женщину.  

Накануне муж погибшей заявил об ее исчезновении.  

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи работают на месте обнаружения тела. Проводится проверка.  

В середине января в Минске на берегу Свислочи было обнаружено тело 33-летнего мужчины – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске в реке Свислочь обнаружено тело женщины.   По информации Следственного комитета, утром 31 января прохожие обнаружили тело 66-летней...
 
Новости дня
Новости разные
 
В страны ЕС без фитосанитарного сертификата можно ввозить только пять фруктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика