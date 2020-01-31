"Левада-центр": половина россиян уверены, что Конституцию меняют ради Путина

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».





Еще 44% респондентов считают, что поправки в основной закон принимаются ради улучшения системы госуправления и в интересах большинства граждан.





На вопрос о важности Конституции 30% опрошенных ответили, что она не играет значительной роли, поскольку с ней мало кто считается. Еще 15% считают, что она позволяет президенту контролировать Госдуму. Число выбравших эти два варианта ответа достигло максимума с 2005 года, отмечают «Ведомости».





Еще 27% участников вопроса ответили, что Конституция гарантирует права и свободы граждан, 24% — что она помогает поддерживать порядок в стране.