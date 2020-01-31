Белорусская оппозиция предупредила Помпео

Обращение на английском языке было передано через посольство США в Минске.





В своем письме лидеры оппозиции пушт, что хотели бы сконцентрировать внимание госсекретаря на проблемах, которые, на их взгляд, «было бы важно затронуть на встрече с представителями белорусского режима».





Во-первых, они хотели бы услышать от официальных представителей США, что Вашингтон остается привержен духу и обязательствам, зафиксированным в Будапештском Меморандуме и готов обсуждать вопрос о гарантиях безопасности Беларуси со всеми заинтересованными сторонами.





«Такое послание особенно актуально сейчас, после трагических событий, продолжающихся в Украине и возросшим рисками и угрозами для суверенитета Беларуси со стороны Российской Федерации», — говорится в обращении.





К новым рискам и угрозам для безопасности не только Беларуси, но и ряда стран ЕС подписанты относят и строительство Белорусской АЭС, которую рассматривают как «инструмент усиления энергетической зависимости Беларуси от Москвы и политического давления и шантажа».





Во-вторых, по мнению лидеров оппозиции, Помпео следует поднять вопрос проведения в Беларуси честных, свободных выборов по стандартам ОБСЕ.





«Данное требование – это часть международных обязательств Беларуси, зафиксированных в Копенгагенском соглашении, и оно должно напрямую увязываться с вопросами экономического сотрудничества международного сообщества с властями Беларуси», — отмечаются в письме.





В-третьих, авторы письма считают, что голос США в защиту прав и свобод граждан Беларуси может быть важной инвестицией в прекращение репрессий в отношении тех, кто выходит защищать суверенитет страны от рисков и угроз со стороны Кремля и в поддержку честных, свободных выборов.





Также остается актуальным и вопрос проведения расследования «громких дел» – похищения и убийств оппонентов белорусского режима.





«Без позитивного решения данных вопросов по существу мы не видим предпосылок для снятия американских точечных финансовых и визовых санкций в отношении отдельных белорусских чиновников. Размах репрессий в последнее время, как минимум, актуализирует дискуссии о возможности расширения таких точечных санкций», — говорится в письме.





Обращение подписали:





Председатель ОГП Николай Козлов





Председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук





Председатель БСДП Игорь Борисов





Председатель Движения «За свободу!» Юрий Губаревич





Сопредседатель партии БХД Павел Северинец





Заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич





Напомним, 1 февраля Госсекретарь США должен прилететь в Минск , чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Эта встреча ранее уже откладывалась в связи с нападением на американское посольство в Багдаде. Нынешний визит также происходит на фоне скандала. Сначала российский Telegram-канал «Незыгарь» рассказал о приглашении Лукашенко в Сочи как раз в этот период, а позже «Пул первого» опроверг все домыслы, дав понять, что встреча все же состоится.





На данный момент Госсекретарь США находится с визитом в Украине. Следующим пунктом следования в его графике значится Минск.