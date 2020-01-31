В Гомеле в феврале начнут тестировать оплату проезда в автобусах через смартфон

Источник материала: Газета Авангард

Гомеле в феврале начнут тестировать оплату проезда в автобусах через смартфон">

Систему оплаты проезда в городских автобусах с помощью мобильных телефонов начнут тестировать в Гомеле. Пилотный проект планируют запустить уже 6 февраля. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ОАО «Гомельоблавтотранс» Дмитрий Старостенко во время встречи председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с трудовым коллективом филиала ОАО — автобусного парка №1, передает корреспондент БЕЛТА .





Система оплаты на базе платежного сервиса «Оплати» базируется на работе с QR-кодом. Мобильное приложение разработала минская компания, а Белинвестбанк предоставляет технологии электронного кошелька. На начальном этапе в автобусах будут работать и кондукторы, которые смогут выполнять функции контролера. Систему опробуют на одном из городских маршрутов, к концу года стоит задача внедрить ее во всей городской сети.

«Развитие информационных технологий — приоритетная задача ОАО «Гомельоблавтотранс» на 2020 год, есть уверенность, что мы успешно реализуем этот проект», — сказал Дмитрий Старостенко.

Геннадий Соловей подчеркнул необходимость активнее внедрять, развивать современные технологии, в том числе и в транспортной сфере. «Нужно искать варианты, продумывать идеи, воплощать их в жизнь и для удобства, комфорта жителей, и для развития предприятия», — сказал губернатор.

Фото из архива Белта