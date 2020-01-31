Университет третьего возраста: возможности, образование, взаимопомощь

Источник материала: Аргументы и факты

Университет третьего возраста действует в Минске с 2013 года. О том, как у Белорусской ассоциации социальных работников возникла идея реализовать этот проект и какие возможности благодаря ему открылись для пожилых людей, узнал «АиФ».

- Мы много лет работаем с пожилыми людьми, в основном в теме ухода. Но как-то задумались: почему в нашей стране, когда речь идет о людях в возрасте, их расценивают как объект помощи? Есть у человека ограничения по здоровью или нет – он все равно объект помощи! – знакомит с предысторией создания Университета третьего возраста его руководитель, член правления и исполнительный директор общественной организации «Белорусская ассоциация социальных работников» Алена СТАНИСЛАВЧИК. – Мы подумали: почему бы не создать какие-то возможности для людей третьего возраста, чтобы они оставались такими же полноценными активными участниками общества, как и все остальные, так долго, насколько это возможно? А одним из инструментов для достижения этой цели выбрали образование. Но не в узком привычном понимании «овладение навыками, передача знаний от одного человека к другому», а в более широком его смысле - длительного процесса, включающего знания, общение, всю общественную среду и другие составляющие, позволяющие человеку оставаться социально активным на протяжении всей жизни.

Очень востребовано

Сначала в проекте участвовали более 200 человек, сегодня в университете ежегодно обучаются около тысячи слушателей, причем заявлений от желающих поступает намного больше.

- Люди тянутся не только за знаниями, общением, но и предлагают свои услуги по передаче знаний другим. Один из подходов, который используется в деятельности университета, - все занятия проводят волонтеры на безвозмездной основе, - объясняет Алена Станиславчик. – Каждый, кто готов внести свой вклад, может прийти и предложить помощь в любом направлении, близком для него, например, в преподавании иностранных языков или компьютерной грамотности. К слову, один из курсов, который стал недавно пользоваться большой популярностью у наших слушателей, - фотопозирование, благодаря которому люди учатся создавать красивые фотографии и выставлять их в Инстаграм. Собственно, это же не прерогатива молодежи! (Улыбается.)

Среди наших волонтеров не только люди в возрасте, обладающие огромной базой знаний и готовые их передавать, но и молодежь. Это еще один подход, который мы используем: молодые передают старшим по возрасту знания, которыми те не обладают.

Алена Станиславчик коснулась и изменений, которые произошли за 7 лет работы:

- Когда мы стартовали, большой популярностью пользовались компьютерные курсы, - говорит руководитель Университета третьего возраста. – Тогда был заметен большой пробел в компьютерной грамотности населения, и люди приходили обучаться с нуля. Сегодня есть потребность улучшить какие-то конкретные навыки, знания, то есть изменения произошли: для людей пользование компьютером, гаджетами - больше не «терра инкогнита».

Пенсионеры из Университета третьего возраста: «Нам некогда отдыхать!» Подробнее

Волонтерская активность

За время работы университета Алена Станиславчик обратила внимание на то, что часто пожилые люди не участвуют в волонтерской деятельности не потому что не хотят или им неинтересно, а потому что не знают, где искать такие возможности.

- Самые частые вопросы: «Я хочу помогать детям, но куда звонить?», «Если я предложу свою помощь, не откажут ли мне?», - рассказывает Алена Станиславчик. – Очень многие сомневаются в собственных возможностях, не уверены в том, компетентны ли они, чтобы предлагать свою помощь. Поэтому, учитывая многочисленные запросы от наших слушателей, мы решили создать волонтерское направление, и теперь каждый, кто готов отдать свое время в рамках близкого для него направления, может обратиться в Центр общественной активности.

Если кто-то, например, готов работать с детьми, мы найдем организации, которые нуждаются и готовы принять волонтеров старшего возраста. Если кто-то хочет заниматься экологическим направлением, пообщаемся на эту тему с экологическими активистами. Мы никого не ограничиваем ни в чем: каждый может прийти со своей идеей, и мы будем искать возможности для ее осуществления.

Также мы приглашаем тех, кто готов предложить интересные идеи для времяпрепровождения пожилых людей. Наши слушатели активно участвуют в творческих мероприятиях в городе, путешествуют по миру, заводят себе друзей в университетах третьего возраста других стран. Однажды к нам пришли представители яхтклуба и спросили наших слушателей, интересно ли им было бы научиться управлять яхтой. Интерес был колоссальный! Подчеркну: наша задача - не придумывать, а создавать возможности для того, чтобы наши слушатели могли в полной мере реализовать свой потенциал с учетом личных предпочтений.

В ТЕМУ

Прием в слушатели проекта Университета третьего возраста проходит один раз в год. Следующий набор на 2020-2021 гг. будет проходить в конце сентября. Информация о новом наборе будет доступна на сайте проекта www.vozrast.by , а также на сайте Белорусской ассоциации социальных работников www.basw-ngo.by после 15 сентября 2020 г.

E-mail: 3-age@basw-ngo.by

Телефон: +375 (44) 704-90-24